السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فتح باب الترشح لجائزة الإيسيسكو الخامسة لتطوير المنشآت التربوية 2025-2026

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي، فيتو
ads

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (شئون الإيسيسكو)، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن فتح باب الترشح للدورة الخامسة لجائزة الإيسيسكو – حمدان لتطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي 2025 – 2026، والتي تهدف إلى تحفيز المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في قطاع التعليم، ودعم تطوير البنى التحتية والمنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي.

من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، والإعلان عن جوائز دولية بالتعاون مع منظمات اليونسكو، والألكسو، والإيسيسكو، موضحًا أن هذه الجهود تُسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز من التمثيل المصري في المحافل الدولية.

وأوضح الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن إجمالي قيمة الجائزة يبلغ 300 ألف دولار، تمنح لثلاثة فائزين من الجهات الخيرية والمؤسسات التطوعية والمانحين والمتبرعين، بواقع 100 ألف دولار لكل فائز، يتم استثمارها في تطوير المشروع الفائز أو في استحداث مشروعات تربوية تدعم المنشآت التعليمية، إضافة إلى حصول الفائزين على درع تقديري وشهادة فوز.

ومن جانبه، أشار الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو، إلى أن الترشح للجائزة يتم من خلال إحدى آليتين: الترشح الذاتي أو الترشح بالتزكية، وذلك عبر استيفاء الاستمارة وإرسالها باللغة العربية أو الإنجليزية من خلال النظام الإلكتروني المعتمد على الرابط التالي

وذلك في موعد أقصاه 20 مارس 2026، وعلى الراغبين في التقدم للجائزة، موافاة اللجنة الوطنية المصرية بنسخة من المشروع المراد تقديمه، واستمارة الترشح على البريد الإلكتروني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللجنة الوطنية المصرية للتربية الاعمال الخيرية التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي البحث العلمي العالم الإسلامي المصرية للتربية والعلوم حمدان بن راشد ال مكتوم قطاع الشئون الثقافية والبعثات مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم

مواد متعلقة

اليوم، غلق باب القبول الاستثنائي لطلاب الثانوية 2023 للالتحاق بالمعاهد

بالشروط والإجراءات، الطلاب المسموح لهم بالتقديم الاستثنائي من دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة

انطلاق رالي "Fly In Egypt 2025” بمشاركة 13 دولة لتعزيز السياحة الرياضية

سيناء ومدن القناة ترفع راية التنمية.. جامعات أهلية وحكومية وتكنولوجية جديدة تقدم برامج دراسية متطورة.. وتساعد الشباب في مواكبة متطلبات سوق العمل

آخر موعد للقبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة

فوز منصة "مهارة-تك" بجائزة اليونسكو لتوظيف تكنولوجيا المعلومات

40 خبيرًا أجنبيًّا و50 شركة دولية تشارك بمؤتمر طب أسنان عين شمس

إنجاز أكاديمي، إدراج 9 جامعات مصرية في قائمة الأفضل عالميًّا

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

من القرآن والسنة، 6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية