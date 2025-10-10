الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فوز منصة "مهارة-تك" بجائزة اليونسكو لتوظيف تكنولوجيا المعلومات

أعرب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن خالص تهانيه لفريق عمل منصة "مهارة-تك" ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) على فوز المنصة بجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم لعام ٢٠٢٥، والتي جاءت هذا العام تحت شعار "إعداد المتعلمين والمعلمين للاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي".

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها مصر في مجالات توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، وجهود الدولة في بناء القدرات الرقمية للمتعلمين والمعلمين بما يتماشى مع إستراتيجية التحول الرقمي ورؤية مصر ٢٠٣٠.

يأتي هذا الفوز بترشيح واعتماد من اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، بعد عملية انتقائية دقيقة اختارت خلالها اللجنة أفضل المشروعات الوطنية المقدمة للجائزة على المستوى الوطني. وقد حظي مشروع منصة "مهارة-تك" بتأييد اللجنة الوطنية واعتماده وطنيًا للترشيح لدى منظمة اليونسكو، علمًا بأن ترشيحات اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تمثل الآلية الرسمية المعتمدة لتلقي طلبات التقديم على الجائزة من الدول الأعضاء.

وأقيم حفل التكريم في مملكة البحرين بحضور أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لتكريم الفائزين الأربعة بهذه النسخة من الجائزة، بعد منافسة قوية بين مشروعات مقدمة من أكثر من ٤٠ دولة حول العالم.

وتُعد منصة "مهارة-تك" نموذجًا رائدًا في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التعليم، إذ تقدم خدمات تعليمية متكاملة تشمل خرائط الوظائف التكنولوجية التي توضح المسار التعليمي والشهادات المطلوبة لكل تخصص، وخرائط المهارات التقنية التي تحدد المهارات الأساسية اللازمة لكل وظيفة ومصادر تعلمها، إضافة إلى أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل المساعدات الذكية وتصحيح المهام التلقائي وتلخيص المحتوى، بما يعزز تجربة تعلم أكثر تفاعلية ومرونة.

الجريدة الرسمية
