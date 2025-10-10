سيناء ومدن القناة ترفع راية التنمية.. جامعات أهلية وحكومية وتكنولوجية جديدة تقدم برامج دراسية متطورة.. وتساعد الشباب في مواكبة متطلبات سوق العمل

حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة بدعم من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة"، وذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء

وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، حيث أشار الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، إلى أن ذلك الفرع هو فرع جامعة السويس بأبورديس، بتكلفة بلغت نحو 2 مليار جنيه، ويقام الفرع على مساحة 100 فدان، وسيضم 17 كلية ومجمعا طبيا مُتكاملا، لافتًا إلى أنه جار الانتهاء من أعمال البناء والتشييد لكليات المرحلة الأولى، موضحًا أن مبنى كل كلية يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية.

وأضاف رئيس جامعة السويس، أن المراحل القادمة لإنشاء فرع الجامعة بجنوب سيناء ستشمل إنشاء كليات ومباني المدرجات، السكن الجامعي، ومبنى إدارة الجامعة، وقاعة المؤتمرات، والمكتبة، والمجمع الطبي، ومباني المدينة الرياضية، ومجمع رياضي أوليمبي يشمل ملاعب، صالة مغطاة، حمام سباحة نصف أوليمبي؛ لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء.

جامعة شرق بورسعيد

وفي شرق بورسعيد تقام جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، وتقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، كما تقدم الجامعة 6 برامج بكليتين خلال العام الجامعي 2025/2026، وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتقدم برامج (تشغيل وصيانة السفن، تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا التصنيع الغذائي)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات).

وتضم شرق بورسعيد جامعة من جامعات الجيل الرابع الذكية هي جامعة شرق بورسعيد الأهلية والتي تُقام على مساحة 44 فدانًا بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد، بتكلفة تقديرية بلغت 4 مليارات و600 مليون جنيه، وتعمل الجامعة على تهيئة بيئة تعليمية مُحفزة على الإبداع والابتكار، وتشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، لاستغلال طاقات الشباب، فضلًا عن الاهتمام بالتدريبات العملية لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، وتهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية المطلوبة بما يتناسب مع التطور في سوق العمل لإعداد المُتخصصين في شتى المجالات، وأن تكون بمثابة منارة للعلم والمعرفة والثقافة في تلك البقعة الغالية على أرض مصر.

من جانبه قال الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية: إن جامعة شرق بورسعيد الأهلية، تعد من جامعات الجيل الرابع الذكية، وتتميز ببنية تحتية متطورة، لافتًا إلى أن الجامعة تقدم عدة برامج دراسية في 7 كليات خلال العام الدراسي 2025/2026 وهي كلية الطب البشري، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، كلية العلوم الصحية التطبيقية، كلية علوم الأعمال، كلية الآداب، لافتًا إلى حرص الجامعة على تدريب الطلاب عمليًا، وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية وحضور الندوات التثقيفية لتنمية الوعي وتعزيز روح الانتماء لديهم.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

وبالانتقال إلى الإسماعيلية يقام صرح كبير للتعليم ومشروع قومي متمثل في جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حيث تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها بشرق القناة، وبلغت تكلفتها 4.5 مليارات جنيه، وتُقام على مساحة 29 فدانًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة.

وتتكون الجامعة من مبنى إدارة الجامعة و6 مبانٍ تعليمية، وبها 34 معملًا و29 مدرجًا، ومبنيين للورش الهندسية يحتويان على 6 ورش، ومعامل تخصصية، ومبنى للمعامل المركزية، و8 ملاعب، ومسرح مجهز بأحدث التقنيات يسع 380 فردًا، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية وتحفيز الطلاب على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتشجيع الطلاب على تشجير الجامعة والمشاركة في المبادرات الخدمية.

من جانبه أكد الدكتور ناصر مندور القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية المتميزة في 8 كليات خلال العام الدراسي الحالي 2025-2026، وهي: كلية الطب وتقدم (برنامج الطب والجراحة)، كلية طب الأسنان وتقدم (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، كلية العلاج الطبيعي وتقدم (برنامج العلاج الطبيعي)، كلية الصيدلة وتقدم (برنامج Pharm D - Pharm D الصيدلة الإكلينيكية)، كلية الهندسة وتقدم (برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي – برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات - برنامج هندسة نظم الاتصالات الحديثة).

وتابع: إضافة لكلية التمريض وتقدم (برنامج التمريض التخصصي)، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتقدم (برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية – برنامج إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية)، وكلية التجارة الدولية واللغات وتقدم برامج اللغات (الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية - الترجمة التخصصية باللغة الألمانية – الترجمة التخصصية باللغة الصينية) وبرنامج (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية)، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور ناصر مندور إلى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة، وتعمل على توفير بيئة تعليمية متميزة محفزة على الابتكار والتميز العلمي والبحثي، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب على الجامعة يُعد مؤشرًا على نجاح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في اكتساب ثقة الطلاب وأولياء الأمور.

جامعة الملك سلمان الدولية

تعد جامعة الملك سلمان الدولية من ثمار التنمية في إقليم سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليارات و500 مليون جنيه، لافتًا إلى أنها تعد من الجامعات الأهلية الدولية، وتضم الجامعة 3 أفرع بجنوب سيناء (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، ويقام المقر الرئيسي للجامعة بالطور على مساحة 205 أفدنة، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويقام فرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويقام فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وتمتلك الجامعة العديد من المقومات المادية والبشرية.

و تتميز بأنها أول جامعة ذكية في جنوب سيناء، وتقدم برامج أكاديمية ومهنية مُتميزة، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، كما وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، بالإضافة إلى تقديم برامج دراسية مزدوجة الشهادة بالتعاون مع كبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن إطلاق قوافل طبية وتنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية للطلاب، بجانب الاهتمام بالتدريبات العملية داخل الجامعة وخارجها لصقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.