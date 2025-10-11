السبت 11 أكتوبر 2025
أخبار مصر

على رأسها الزراعة والصناعة، مدبولي: الدولة تولي أهمية كبيرة لعدد من القطاعات الاستراتيجية

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة القليوبية؛ للقيام بجولة ميدانية في عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في عدة قطاعات مختلفة تشمل الإسكان، والتعليم، والصحة، والصناعة، وغيرها.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء، في جولته اليوم، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء عمرو مصطفى منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

     

 متابعة مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في مدن ومراكز المحافظة

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارتنا اليوم لمحافظة القليوبية للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، تأتي في إطار متابعة مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في مدن ومراكز المحافظة، في جميع القطاعات التعليمية، والصحية، والصناعية، بالإضافة لقطاع الإسكان المهم الذي يخدم قطاعا عريضا من مختلف شرائح المواطنين؛ سعيا لدفع العمل بها، والنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في ضوء برنامج التنمية الشاملة الذي تنتهجه الدولة المصرية في جميع مناطق الجمهورية؛ للعمل على تحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.   

مدبولي: الدولة تولي أهمية كبيرة لعدد من القطاعات الاستراتيجية

وقال رئيس الوزراء: تتسم القليوبية ـ التي تعتبر امتدادا لإقليم القاهرة الكبرى ـ بأنها من المحافظات الزراعية والصناعية المتميزة؛ حيث تشتهر بمحاصيلها الزراعية المتنوعة، كما تضم قلاعًا صناعية عديدة، ومعالم تاريخية وسياحية بارزة، من أهمها قصر محمد علي باشا والقناطر الخيرية، وهو ما يخدم التنمية الزراعية والصناعية التي تنفذها الدولة المصرية، وخاصة أن الدولة تولي أهمية كبيرة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها قطاعا الزراعة والصناعة، ولذا تسعى الحكومة لاتخاذ أي إجراءات لازمة لتعزيز هذين القطاعين في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

 وأضاف رئيس الوزراء: هذه الجولات الميدانية لا تأتي فقط بغرض متابعة المشروعات الخدمية والتنموية، بل لاتخاذ أية إجراءات فورية لإزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض تنفيذها، مذكرا بما تم اتخاذه من قرار بشأن محافظة المنوفية، خلال زيارته للمحافظة مؤخرا، وهو ما يخدم مستهدفات الدولة في الإسراع بدخول المشروعات حيز التنفيذ لخدمة المواطنين.

