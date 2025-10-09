الرئيس الكيني يلتقي مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك

التقى الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث مجالات التعاون المشترك، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة الرابعة والعشرين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا)، التي تعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير/ حاتم يسري، سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، برئيس الوزراء ومشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة الكوميسا.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى رئيس جمهورية كينيا، مُثمنًا كلمة رئيس كينيا خلال القمة، وكذا أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق التكامل الإقليمي، والدور الإيجابي الذي تلعبه كينيا في القارة الأفريقية.

وأكد رئيس الوزراء تطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لزيارة كينيا في أقرب فرصة مُمكنة، مُشيرًا إلى حالة الزخم التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين عقب زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الكيني إلى مصر في يناير 2025.

التجمعات الإقليمية الاقتصادية في أفريقيا

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لاستضافة كينيا لقمة الكوميسا، مُتقدمًا بالتهنئة لتولي الرئيس "روتو" رئاسة التجمع خلال مدة العام المقبل، مُشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه مصر لهذا التجمع، والذي بات أحد أهم وأنجح التجمعات الإقليمية الاقتصادية في أفريقيا، مُؤكدًا في الوقت نفسه استعداد مصر للتعاون وتقديم الدعم الكامل للجانب الكيني لإنجاح رئاسته للتجمع.

ونوه رئيس الوزراء إلى حرص مصر على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، مُعربًا عن التطلع لدعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، خاصةً القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة الدواء، مؤكدًا استعداد مصر للتعاون مع كينيا في كافة المجالات، لا سيما في إطار مبادرة التعاون المصرية مع دول حوض النيل الجنوبي.

العلاقات الوثيقة بين مصر ودول حوض النيل

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى العلاقات الوثيقة بين مصر ودول حوض النيل، حيث ساعدت مصر تنزانيا على سبيل المثال في إنشاء سد يوليوس نيريري، الأمر الذي يعد خير مثال على دعم مصر للتنمية بدول حوض النيل.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، مثل الوضع في غزة، ونجاح مصر بالتعاون مع الشركاء في التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولي من وقف إطلاق النار.

وقف إطلاق النار

ومن جانبه، أعرب الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، عن تطلعه لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كأحد القادة العظماء في القارة، مٌعربًا عن تقديره للتعاون بين الجانبين.

كما أعرب رئيس جمهورية كينيا، عن دعمه لجهود مصر في قطاع غزة، وكذا تقديره لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتوصل لوقف إطلاق النار.

