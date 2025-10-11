رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى القليوبية لتفقد عدد من المشروعات

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى محافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء، جولته بتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" بحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة سير الأعمال ونسب التنفيذ بالموقع، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير سكن كريم لكل المصريين.

متابعة الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، لمتابعة الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطهير مختلف المجاري المائية على مستوى الجمهورية، والتوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية التي ترصد وتحدد أماكن تواجد وتجمع الحشائش والمخلفات، وذلك بما يسهم في سرعة التعامل معها والتقليل من تأثيرها على حجم وكميات المياه المفقودة، لافتا أيضًا إلى أهمية استمرار جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية، وتعظيم الاستفادة منها في حالة امكانية تحقيق ذلك.

