السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يبدأ زيارة إلى القليوبية لتفقد عدد من المشروعات

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى محافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بالمحافظة.

واستهل  رئيس الوزراء، جولته بتفقد مشروع "سكن لكل المصريين" بحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة سير الأعمال ونسب التنفيذ بالموقع، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية لتوفير سكن كريم لكل المصريين.

 

متابعة الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية

 كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، لمتابعة الخطة التنفيذية لمنظومة تطهير المجاري المائية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطهير مختلف المجاري المائية على مستوى الجمهورية، والتوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية التي ترصد وتحدد أماكن تواجد وتجمع الحشائش والمخلفات، وذلك بما يسهم في سرعة التعامل معها والتقليل من تأثيرها على حجم وكميات المياه المفقودة، لافتا أيضًا إلى أهمية استمرار جهود التخلص الآمن من نواتج تطهير المجاري المائية، وتعظيم الاستفادة منها في حالة امكانية تحقيق ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات الخدمية والتنموية المشروعات الخدميه حي غرب شبرا الخيمة مشروع سكن لكل المصريين محافظة القليوبية مجلس الوزراء اليوم مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

الرئيس الكيني يلتقي مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك

مدبولي: مصر مستعدة لدعم تدشين منصات إلكترونية مشتركة بين دول الكوميسا

مدبولي: الرئيس السيسي يؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا

نيابة عن السيسي، مدبولي يترأس وفد مصر اليوم في القمة 24 للكوميسا

فندق كوزموبوليتان، شاهد على تاريخ وسط القاهرة لأكثر من 120 عامًا (فيديو)

رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في القمة 24 لـ"الكوميسا"

رئيس الوزراء يوجه بتعزيز جهود منظومة الشكاوى.. ويؤكد: هدفنا خدمة المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم.. تحليل طبيعة الاستغاثات وبؤر تركزها قطاعيًا وجغرافيًا

رئيس الوزراء: حديقة تلال الفسطاط ستكون الأكبر على مستوي الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

من القرآن والسنة، 6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية