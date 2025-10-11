السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيطاليا تؤكد استعدادها للمساهمة في إعادة إعمار غزة

غزة
غزة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إنه بحث مع نظيره الأمريكي وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا “نعمل معا لتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام”.
 

وأضاف وزير خارجية إيطاليا: ملتزمون بالمساعدة لتهيئة الظروف المناسبة للاستقرار في غزة.
 

وتابع: مستعدون للمشاركة في مهمة السلام والأمن وإعادة إعمار غزة بدءا من المدارس والمستشفيات.

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل "صفقة عظيمة لإسرائيل، وللعرب، وللمسلمين، وللعالم أجمع".

وأكد ترامب أن الاتفاق يشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء الحرب وبداية مرحلة جديدة من الإعمار والسلام في الشرق الأوسط. 

وقال، في تصريحات أدلى بها من واشنطن، إن الرهائن سيعودون يوم الإثنين المقبل.

وأضاف أن هذا الاتفاق يمثل "خطوة تاريخية نحو شرق أوسط أكثر أمنًا واستقرارًا"، مشيرًا إلى أن "العالم سيشهد يوم الإثنين بداية مرحلة جديدة من الأمل والسلام".

وأشار إلى أن الجهود لا تقتصر على الأحياء فقط، بل تشمل أيضًا استعادة نحو 28 جثة من تحت الأرض في غزة، واصفًا العملية بأنها "صعبة ومروعة"، لكنها جارية "بكل جدية وبمشاركة أطراف متعددة".

غزة إيطاليا ترامب

