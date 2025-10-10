الجمعة 10 أكتوبر 2025
خارج الحدود

إكسيوس: ترامب يعتزم عقد قمة للزعماء بشأن غزة خلال زيارته لمصر

ترامب، فيتو
أفادت وكالة أكسيوس، اليوم الجمعة، أن ترامب يعتزم عقد قمة للزعماء بشأن غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل.

وقبل وقت سابق أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب سيلقي خطابا أمام الكنيست يوم الاثنين المقبل، قبل التوجه إلى مصر للتوقيع على اتفاق غزة.

ترامب سيلقي خطابا أمام الكنيست الاثنين قبل التوجه لمصر للتوقيع على اتفاق غزة

ويأتي ذلك بعدما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تل أبيب إلى يوم الاثنين.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر مطلع، أن هناك ترجيحات بتأجيل زيارة الرئيس ترامب إلى تل أبيب ليوم، على أن يصل إليها الاثنين.


وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومي، أن اتفاق غزة وتحرير الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ما كان ليُبرم لولا جهود الرئيس ترامب وفريقه.

وقال نتنياهو: "هذه لحظة فارقة، لقد أمضينا العامين الماضيين نناضل لتحقيق أهداف حربنا، ومن أهمها إعادة جميع الأسرى، أحياءً وأمواتًا. ونحن على وشك تحقيق ذلك".

