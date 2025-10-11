الأونروا تطالب بدخول المساعدات الغذائية إلى غزة لوقف المجاعة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان اليوم السبت، إن لديها كمية غذاء تكفي سكان غزة 3 أشهر، مشددة على أن هذا أمر بالغ الأهمية للسيطرة على انتشار المجاعة.

وطالبت أونرو بالسماح بإدخال الغذاء إلى قطاع غزة للمساعدة في وقف المجاعة.

وفي وقت سابق قالت حركة حماس في بيان: إن الوسطاء أبلغونا بأن المساعدات ستبدأ بدخول قطاع غزة اليوم بحرية كاملة.

حماس: الوسطاء أبلغونا بأن المساعدات ستبدأ بدخول قطاع غزة غدا بحرية كاملة

وأضافت حركة حماس في بيانها، أن الوسطاء بدأوا اتصالاتهم مع شركة الكهرباء لاستئناف عملها في قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول في الأمم المتحدة تأكيده بدء تسليم مساعدات إنسانية ضخمة وعلى نطاق واسع في غزة غدا الأحد.

و قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) جوناثان فولر: لم نتوقف عن العمل طيلة الحرب وكان لدينا 12 ألف عامل على الأرض بقطاع غزة.

الأونروا: لدينا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى غزة

وأضاف جوناثان فولر: ننتظر الإشارة للبدء بتوزيع المساعدات في قطاع غزة ولدينا مخازن في مصر والأردن والناس بغزة يحتاجون لكل شيء وأكثر من 170 من الفرق العاملة لدينا قتلوا خلال الحرب.

وأكد فولر أن الناس في قطاع غزة يحتاجون إلى الغذاء والدواء والوضع يتغير كل لحظة والعراقيل بشأن فتح معابر قطاع غزة يجب أن ترفع.

وتابع: يجب أن تعود الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة فورا وإسرائيل تطبق قوانين منذ العام الماضي تمنع التنسيق بيننا وبينها ولدينا 6 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة للدخول إلى قطاع غزة.

