شئون البيئة بالشرقية تشن حملة تفتيشية على 68 منشأة غذائية وصناعية

شؤون البيئة بالشرقية
شؤون البيئة بالشرقية تقوم بالتفتيش على 68 منشأة غذائية

أعلن المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام  بمحافظة الشرقية عن شن حملة تفتيشية بالتنسيق مع مديريات التموين والشئون الصحية والعمل وإدارة الحوكمة بالديوان العام على (60)  منشأة  غذائية (سوبر ماركت -مخازن مواد غذائية -معمل ألبان -معامل مخلل) ومنشآت صناعية ورش تصليح سيارات ورش نجارة مصانع ملابس متاجر إكسسوارات سيارات ودهانات خلال شهر أغسطس الماضى.

جهاز شئون البيئة بالشرقية ينظم 15 نشاطا توعويا يوليو الجارى

  

اتخاذ الإجراءات القانونية

 وشملت الحملة مراكز كفر صقر وأبو كبير وههيا وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 وأسفر التفتيش  على المنشآت الغذائية والصناعية   تحرير 157 محضر ما بين  نظافة وعدم وجود سجل بيئى وعدم وجود موافقة بيئية  وعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة ومحاضر جنح صحية -محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة إعدام (2390) كجم مواد غذائية مخللات وألبان ولحوم -جبنة وعصائر ومياه غازية غير صالحة للاستخدام الآدمى.

حصول المنشأت على التراخيص اللازمة 

وشدد المهندس  حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية ،وذلك للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين.

شئون البيئة بالشرقية يفحص العوادم لـ 96 سيارة

تكثيف الحملات التفتيشية 

كما شدد محافظ الشرقية  ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية، وذلك للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين.

