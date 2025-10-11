السبت 11 أكتوبر 2025
رياضة

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع لمواجهة إستونيا في تصفيات كأس العالم

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

تصفيات كأس العالم، يحل منتخب إيطاليا، بقيادة المدرب جينارو جاتوزو، ضيفا مساء اليوم السبت أمام نظيره منتخب إستونيا على أرضية ملعب "آ.لي كوك آرينا" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب إيطاليا المتوقع لمواجهة إستونيا

حراسة المرمي: جيانلويجي دوناروما 

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو - ريكاردو كالافيوري - أليساندرو باستوني - فيديريكو ديماركو

خط الوسط: أندريا كامبياسو - نيكولو باريلا  - ساندرو تونالي - ليوناردو سبينازولا
 

خط الهجوم: مويس كين - ماتيو ريتيجي

 

موعد مباراة إيطاليا وإستونيا 


تنطلق مباراة إيطاليا ضد إستونيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا أمام إستونيا


تذاع مباراة إيطاليا ضد إستونيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 4.


ويمتلك منتخب إيطاليا 9 نقاط في المركز الثاني في المجموعة التاسعة، في تصفيات كأس العالم  بينما تمتلك إستونيا 3 نقاط في المركز الرابع في المجموعة نفسها.


 ترتيب المجموعة التاسعة ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

 

منتخب النرويج 15 نقطة.

منتخب إيطاليا 9 نقاط.

منتخب الكيان الصهيوني 9 نقاط.

منتخب إستونيا 3 نقاط.

منتخب مولدوفا 0 نقاط.

