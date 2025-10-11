السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة إيطاليا وإستونيا في تصفيات كأس العالم

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

يلتقي منتخب إيطاليا، بقيادة المدرب جينارو جاتوزو، مساء اليوم السبت نظيره منتخب إستونيا علي أرضية ملعب "آ.لي كوك آرينا" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة إيطاليا وإستونيا 


تنطلق مباراة إيطاليا ضد إستونيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا أمام إستونيا


تذاع مباراة إيطاليا ضد إستونيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 4.


ويمتلك منتخب إيطاليا 9 نقاط في المركز الثاني في المجموعة التاسعة، في تصفيات كأس العالم  بينما تمتلك إستونيا 3 نقاط في المركز الرابع في المجموعة نفسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيطاليا ضد إستونيا مباراة إيطاليا ضد إستونيا منتخب إيطاليا منتخب استونيا إيطاليا وإستونيا مباراة إيطاليا وإستونيا إيطاليا أمام إستونيا مباراة إيطاليا أمام إستونيا

مواد متعلقة

تاريخ مواجهات البرتغال ضد أيرلندا في جميع المسابقات

استفزوه فاحتقرهم، مشاجرة بين مدرب منتخب إيطاليا ولاعبي إسرائيل (فيديو)

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

أخبار مصر: مفاجأة صحية عن "قلب" ترامب قبل زيارته لمصر، تمساح يثير الرعب بشوارع الهرم، تعاقد عماد النحاس مع نادٍ خليجي كبير

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

من القرآن والسنة، 6 أدعية جامعة يمكنك ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية