موعد والقناة الناقلة لمباراة إيطاليا وإستونيا في تصفيات كأس العالم

يلتقي منتخب إيطاليا، بقيادة المدرب جينارو جاتوزو، مساء اليوم السبت نظيره منتخب إستونيا علي أرضية ملعب "آ.لي كوك آرينا" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة إيطاليا وإستونيا



تنطلق مباراة إيطاليا ضد إستونيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إيطاليا أمام إستونيا



تذاع مباراة إيطاليا ضد إستونيا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 4.



ويمتلك منتخب إيطاليا 9 نقاط في المركز الثاني في المجموعة التاسعة، في تصفيات كأس العالم بينما تمتلك إستونيا 3 نقاط في المركز الرابع في المجموعة نفسها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.