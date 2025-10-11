السبت 11 أكتوبر 2025
رياضة

تاريخ مواجهات البرتغال ضد أيرلندا في جميع المسابقات

البرتغال
البرتغال

التقى البرتغال وإيرلندا في 16 مباراة رسمية وودية، قبل مواجهة الليلة في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

 

 وشهدت المواجهات تفوق منتخب البرتغال بعدما حقق 9 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لأيرلندا، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

 

أرقام مواجهات البرتغال ضد أيرلندا 

عدد المباريات: 16 مباراة 

فوز البرتغال: 9

فوز أيرلندا: 4

تعادل: 3

أهداف البرتغال: 25 هدفا 

أهداف أيرلندا: 11 هدفا 

 

ويلتقي منتخب أيرلندا مساء اليوم السبت، نظيره منتخب البرتغال، علي ملعب "جوزيه ألفالادي" ضمن تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم.

ويتواجد البرتغال وأيرلندا ضمن المجموعة السادسة إلى جانب أرمينيا والمجر، ويسعى المنتخب البرتغالي للحفاظ على الصدارة وضمان التأهل للمونديال بشكل رسمي.

ويتربع منتخب البرتغال على صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، متفوقًا على أرمينيا صاحبة المركز الثاني بـ3 نقاط، بينما يتساوى منتخبا المجر وأيرلندا بنقطة واحدة لكل منهما.

موعد مباراة البرتغال وأيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026


تنطلق مباراة البرتغال ضد أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتذاع مباراة البرتغال أمام أيرلندا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قناة beIN SPORTS 5.


 

 

