تصفيات كأس العالم، منتخب ألمانيا يتقدم 2-0 على لوكسمبورج بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب ألمانيا أمام لوكسمبورج بتقدم الماكينات الألمانية بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

وسجل هدفي منتخب ألمانيا كل من ديفيد راوم في الدقيقة 12 وجوشوا كيميش في الدقيقة 21.

وتعد المباراة واحدة من المحطات الهامة في رحلة ألمانيا نحو التأهل لكأس العالم 2026، حيث يسعى الفريق لفرض سطوته على المستوى الأوروبي.

منتخب لوكسمبورج، فيتو

تشكيل ألمانيا أمام لوكسمبورج

يدخل منتخب ألمانيا مباراته أمام لوكسمبورج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوليفر بومان

جوشوا كيميش - جوناثان تاه - نيكو شلوتيربيك - ديفيد راوم - ليون جوريتسكا - ألكسندر بافلوفيتش - سيرجي جنابري - فلوريان فيرتز - كريم أديمي - نيكلاس شميدت

أهمية مباراة ألمانيا ولوكسمبورج

تكتسب المباراة بين ألمانيا ولوكسمبورج أهمية خاصة، فقد شهدت السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في أداء المنتخب الألماني، الذي يسعى لاستعادة مكانته بين كبار كرة القدم العالمية. بينما يسعى منتخب لوكسمبورج لإثبات نفسه على الساحة، والبحث عن فرصته لتحقيق نتائج إيجابية أمام فرق أكبر.

تاريخيًا، تُظهر المباريات بين الفريقين تفوقًا واضحًا للمنتخب الألماني، إلا أن كرة القدم دائمًا ما تحمل المفاجآت.

