الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل ألمانيا أمام لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب ألمانيا لكرة
منتخب ألمانيا لكرة القدم، فيتو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في أوروبا والعالم نحو المواجهة المرتقبة بين منتخبي ألمانيا ولوكسمبورج، وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعد المباراة واحدة من المحطات الهامة في رحلة ألمانيا نحو التأهل، حيث يسعى الفريق لفرض سطوته على المستوى الأوروبي.

تشكيل ألمانيا أمام لوكسمبورج 

يدخل منتخب ألمانيا مباراته أمام لوكسمبورج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أوليفر بومان 

جوشوا كيميش - جوناثان تاه - نيكو شلوتيربيك - ديفيد راوم - ليون جوريتسكا - ألكسندر بافلوفيتش - سيرجي جنابري - فلوريان فيرتز - كريم أديمي - نيكلاس شميدت 

أهمية مباراة ألمانيا ولوكسمبورج

تكتسب المباراة بين ألمانيا ولوكسمبورج أهمية خاصة، فقد شهدت السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في أداء المنتخب الألماني، الذي يسعى لاستعادة مكانته بين كبار كرة القدم العالمية. بينما يسعى منتخب لوكسمبورج لإثبات نفسه على الساحة، والبحث عن فرصته لتحقيق نتائج إيجابية أمام فرق أكبر.

تاريخيًا، تُظهر المباريات بين الفريقين تفوقًا واضحًا للمنتخب الألماني، إلا أن كرة القدم دائمًا ما تحمل المفاجآت.

التوقعات والتحليلات

بحسب التقارير الرياضية، من المتوقع أن يقدم الفريق الألماني عرضًا هجوميًا قويًا، مستغلًا خط الهجوم المميز بقيادة نجوم مثل كينغسلي كومان وتيمو فيرنر. من جهة أخرى، يشكل دفاع لوكسمبورج التحدي الأكبر، مما قد يؤثر على نتيجة المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب ألمانيا منتخب لوكسمبورج التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 تشكيل ألمانيا أمام لوكسمبورج يرجي جنابري

مواد متعلقة

بن رمضان يقود تونس لاكتساح ساوتومي بسداسية في تصفيات كاس العالم

نيجيريا تتخطي ليسوتو بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

التشكيل المتوقع لمواجهة ألمانيا ولوكسمبورج بالتصفيات المؤهلة للمونديال

موعد مباراة ألمانيا ولوكسمبورج بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال

الأكثر قراءة

أول صورة للشقيقات الثلاث المتوفيات داخل حمام منزلهن بالمنوفية

أكسيوس: نتنياهو لن يحضر قمة السلام مع ترامب بمصر

الأهلي يعلن رحيل عماد النحاس ويوجه له الشكر

منتخب زيمبابوي بـ 10 لاعبين يتعادل مع جنوب أفريقيا سلبيا بتصفيات المونديال

شبورة مائية، تفاصيل حالة الطقس غدا السبت

منتخب بنين يفوز على رواندا ويتصدر المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم

نيجيريا تتخطي ليسوتو بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع غينيا بيساو.. تصفيات مونديال 2026.. عودة الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الألفاظ الواردة للتشهد في الصلاة

موالاة اليهود للكفار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 80 من سورة المائدة

حديث العقل والروح، شيرين حلمي يفسر كيف قادت قصة آدم إلى فهم طبيعة الإنسان وضعفه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية