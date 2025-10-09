الجمعة 10 أكتوبر 2025
ترامب يتلقى دعوة رسمية لإلقاء كلمة في الكنيست

أفادت القناة ١٢ العبرية، بأن رئيس الكنيست دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا إلى إلقاء كلمة في الكنيست.

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الخميس: يجب أن يحصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة نوبل للسلام.

 

إسرائيل وحماس وقَّعتا على المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وحماس قد وقَّعتا على المرحلة الأولى من خطته للسلام.

 

إطلاق سراح جميع الرهائن وسحب إسرائيل قواتها

وقال: “هذا يعني إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًّا، وسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم. ستُعامل جميع الأطراف بإنصاف! هذا يوم عظيم للعالمين العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولجميع الدول المحيطة، وللولايات المتحدة الأمريكية، ونشكر الوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين عملوا معنا لإتمام هذا الحدث التاريخي وغير المسبوق. طوبى لصانعي السلام”.

