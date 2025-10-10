وسط تكهنات بشأن حالته الصحية، ترامب يصل مركز والتر ريد لإجراء فحوصات طبية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى المركز الطبي العسكري الوطني "والتر ريد" في ولاية ماريلاند لإجراء فحوصات طبية دورية.

وحطت طائرة الهليكوبتر التي تقل ترامب في مجمع المركز حوالي الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد دقائق من وصول طائرة مروحية أولى تقل طاقم الحماية والمرافقين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى مركز "والتر ريد الطبي" لإجراء فحوصات طبية

وفور هبوطه غادر ترامب المروحية وانتقل إلى سيارة أقلته مباشرة إلى المبنى الرئيسي للفحوصات الطبية، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق الطرق المؤدية إلى المركز ومنع الدخول أو الخروج من المجمع خلال فترة الهبوط.

وكانت الإدارة الأمريكية صرحت سابقا بأن الرئيس ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن وهي حالة تؤدي إلى ظهور تورمات وكدمات في اليدين، الأمر الذي أثار انتباه الجمهور مؤخرا، خاصة مع تداول صور تظهر آثارا زرقاء على يديه، أو محاولته إخفاءها باستخدام مستحضرات تجميل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.