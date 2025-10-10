بعد التصديق على خطة ترامب، نتنياهو يبحث "بدائل الحكم" في غزة مع قادة الأمن

أفادت القناة 13 العبرية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية لبحث ما أسمتها "بدائل الحكم" في قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة الإسرائيلية أنها وافقت بالإجماع، على "الإطار العام الذي سيتم بموجبه إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء والأموات"، المحتجزين لدى حركة “ حماس” في قطاع غزة.

وأقرت الحكومة الإسرائيلي، في وقت متأخر من ليل الخميس، الإطار العام لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال تصويت بالإجماع، عارضه وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير.

وحضر اجتماع الحكومة الإسرائيلية المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، وشهد الاجتماع إعلان المصادقة على مقترح ترامب.

