بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا

بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا

بدأت أعمال فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء بمحافظة قنا، والتي أُغلقت صناديق الاقتراع بها عقب انتهاء عملية التصويت في تمام الساعة الخامسة مساء، وسط متابعة من المرشحين ومندوبيهم.

وشهدت العملية الانتخابية إقبالًا من الأطباء على الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النقابة الفرعية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان سير العملية بشفافية.

ومن المقرر أن تُعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج النهائية فور الانتهاء من أعمال الفرز والمراجعة.

