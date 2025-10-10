الجمعة 10 أكتوبر 2025
انقطاع الكهرباء عن عدد من قرى قنا غدا

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

 أعلن قطاع الكهرباء، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف شمال محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائي صباح غد السبت، الموافق 11 أكتوبر 2025، وذلك في إطار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأوضحت الوحدة المحلية أن فترة الانقطاع ستبدأ من الساعة الرابعة صباحًا وحتى السابعة صباحًا، وتشمل عددًا من المناطق التابعة لمركز الوقف.

المناطق المتأثرة بانقطاع التيار: المداكير، البهايجة، الهداروة، السنابسة، مرشحات جزيرة العبل، الدندراوية، القلمينا، مأخذ مياه الوقف

وأكدت الوحدة المحلية أن هذا الانقطاع ضروري لإجراء الصيانة الوقائية وتحسين كفاءة الشبكة وضمان استقرار الخدمة للمواطنين. 

