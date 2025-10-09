الخميس 09 أكتوبر 2025
تموين قنا يعلن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية

قنا، فيتو
قنا، فيتو

تمكنت مديرية  التموين، بمحافظة قنا، اليوم من ضبط محطة وقود لتصرفها في 16 طنا من البنزين، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور وزير التموين والدكتور محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق بصفة عامة، وعلى محطات الوقود بصفة خاصة.

ونفذت المديرية حملات على محطات الوقود برئاسة محمد أبو المجد رئيس الرقابة التموينية بالمديرية ومحمد فتحي حسين المفتش بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.

وفي ذات السياق، واصلت المديرية حملاتها على محطات الوقود وتمكنت من ضبط سيارة محملة بـ 2 طن سولار.

وقال القط إن المديرية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأن المديرية لن تسمح بالإضرار بسوق الوقود واحتكار المواد البترولية والإضرار بأمن وسلامة المواطنين وأن الجهود الرقابية مستمرة لمنع أي تهريب للمواد البترولية بغرض التربح غير المشروع.

