استبعاد نيمار، أنشيلوتي يعلن قائمة منتخب البرازيل لمباراتي اليابان وكوريا الجنوبية

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قائمة السامبا لمعسكر أكتوبر الحالي استعدادًا للجولة الآسيوية، التي تشهد خوض مباراتين وديتين، الأولى أمام كوريا الجنوبية واليابان يومي 10 و14 أكتوبر.

واستمر استبعاد نيمار من قائمة منتخب البرازيل بسبب الإصابة التي يعاني منها نجم سانتوس، كما عاد ثلاثي ريال مدريد إيدير ميليتاو، رودريجو جوس، وفينيسيوس جونيور.

 

قائمة البرازيل لمباراتي اليابان وكوريا الجنوبية

وجاءت قائمة البرازيل لمباراتي اليابان وكوريا الجنوبية كالتالي:

حراس المرمى: بينتو، إيدرسون، هوجو سوزا.

في خط الدفاع: كايو هنريكي، كارلوس أوجوستو، دوجلاس سانتوس، إيدير ميليتاو، فابريزيو برونو، جابرييل مجاليس، لوكاس بيرالدو، فاندرسون، ويسلي.

في خط الوسط: أندريه، برونو جيماريش، كاسيميرو، جواو جوميز، جويلتون، لوكاس باكيتا.

في خط الهجوم: إستيفاو، مارتينيلي، إيجور جيسوس، هنريكي، ماتيوس كونيا، ريتشارليسون، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

 

شرط أنشيلوتي لضم نيمار لقائمة البرازيل في مونديال 2026

فيما أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، أن حالة نيمار دا سيلفا البدنية ستكون حاسمة في ضمه للسيليساو في كأس العالم 2026، بعد استبعاده من التشكيلة الأخيرة لمباراتي التصفيات.

أنشيلوتي يحدد شرط انضمام نيمار لقائمة السامبا 

وقال أنشيلوتي لشبكة (ESPN) البرازيلية: "لن نتابع كيف يلعب نيمار بالتأكيد. يعرف الجميع موهبته".

وأضاف: "في كرة القدم الحديثة، يجب أن يكون اللاعب في حالة بدنية جيدة للاستفادة من موهبته. لن يواجه أي مشاكل في الانضمام للمنتخب البرازيلي إذا كان في أفضل حالاته البدنية".

وتابع: "يريد الجميع نيمار في المنتخب الوطني في حالة بدنية جيدة. لقد تحدثت معه وقلت له: لديك الوقت للاستعداد بأفضل طريقة للانضمام للمنتخب ومساعدة الفريق على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم".

وأظهر نيمار لمحات من التألق منذ عودته إلى نادي طفولته سانتوس قادما من الهلال السعودي.

ورغم ذلك، ظهرت معاناته الشهر الماضي عندما غادر الملعب باكيا بعد هزيمة سانتوس الساحقة 6-صفر أمام فاسكو دا غاما.

أنشيلوتي يحدد مركز نيمار المفضل 

وقال أنشيلوتي إنه يرى نيمار يلعب في وسط الملعب إما لاعب وسط مهاجم أو مهاجما.

وتابع: "تحدثت معه، كل شيء واضح، الفكرة لا تزال كما هي".

وأردف: "لا يمكنه اللعب على الأطراف لأن كرة القدم الحديثة تحتاج إلى مهاجمين يتمتعون بمستوى بدني عال، هذا مهم جدا. يمكنه اللعب كلاعب وسط مهاجم من دون مشاكل".

