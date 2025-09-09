السنغال يقلب الطاولة على الكونغو وينتزع صدارة المجموعة بتصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، خطف منتخب السنغال فوزا مثيرا خارج ملعبه أمام نظيره الكونغو الديموقراطية، بثلاثية مقابل هدفين، لينتزع أسود التيرانجا صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

تقدم منتخب الكونغو بهدف أحرزه المهاجم سيدريك باكامبو في الدقيقة 26، قبل أن يعزز المنتخب الكونغولي تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 33 عن طريق المهاجم يوان ويسا.

وقلص منتخب السنغال الفارق أمام الكونغو الديمقراطية بهدف باب جايي في الدقيقة 39، قبل أن يدرك منتخب السنغال التعادل أمام صاحب الأرض في بداية الشوط الثاني، بالتحديد في الدقيقة 53 عن طريق نيكولاس جاكسون.

وخطف المنتخب السنغالي هدف الفوز الثالث بهدف باب ماتار سار في الدقيقة 87.

وبات منتخب السنغال في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم، بفارق نقطتين عن الكونغو الديمقراطية، ليصبح المنتخب السنغالي على أعتاب التأهل لكأس العالم 2026، إذ يكفيه الفوز في أكتوبر المقبل على جنوب السودان وموريشيوس، دون النظر إلى نتائج المنافسين الآخرين.

الكاميرون تسقط أمام الرأس الاخضر بهدف في تصفيات كأس العالم

فيما خسر منتخب الكاميرون من نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونجح دايلون في تسجيل هدف الفوز لصالح منتخب الراس الأخضر في الدقيقة 54.

ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

وبتلك النتجية يحتل منتخب الرأس الأخضر صدارة المجموعة الرابعة بـ19 نقطة والكاميرون ثانيًا برصيد 15 نقطة، ويأتي منتخب ليبيا ثالثا برصيد 14 نقطة، بينما يأتي منتخب أنجولا في المركز الرابع بـ7 نقاط، وفي المركز الخامس يقع منتخب موريشيوس برصيد 5 نقاط، وفي المركز الأخير يقبع منتخب إسواتيني برصيد نقطتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.