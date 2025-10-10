أكثر من 200 مرشح يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بالدقهلية خلال 3 أيام

أعلن المستشار عماد الدين عبد الحميد، رئيس لجنة استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، أن عدد المتقدمين للترشح تجاوز 60 شخصًا حتى ظهر اليوم الجمعة، وذلك ضمن اليوم الثالث لفتح باب التقديم، مضيفا أن إجمالي عدد المرشحين المتقدمين خلال اليومين الأول والثاني قد تخطى 200 مرشح على مستوى مختلف الدوائر الانتخابية بالمحافظة.

كان عدد المتقدمين في اليوم الأول من فتح باب الترشح قد تجاوز 80 مرشحًا، واليوم الثاني 60 واليوم تجاوز عدد المتقدمين ستين متقدما أيضا.

وتستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي الطلبات حتى الأربعاء المقبل، وفقًا للجدول الزمني المُعلن، وسط التزام كامل بضوابط الترشح المنصوص عليها في قانون مجلس النواب، ومنها تقديم المستندات القانونية، وتحديد الدائرة الانتخابية، وعدم الترشح في أكثر من دائرة أو أكثر من قائمة، فضلًا عن الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية.

