إقبال كثيف علي انتخابات الأطباء في الفيوم

شهدت لجان التصويت لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من الأطباء، وتُجرى الانتخابات بمقر النقابة الفرعية بمدينة الفيوم، وسط أجواء تنظيمية هادئة.

إقبال ملحوظ من الأطباء على انتخابات نقابة الأطباء بالفيوم 2025

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، يعقبها بدء فرز الأصوات داخل اللجان تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية.

رغبة في تحسين أوضاع الأطباء

وأك أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لأطباء الفيومالمشاركون في الانتخابات حرصهم على المشاركة لاختيار من يمثلهم داخل النقابة خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أهمية دور النقابة في تحسين أوضاع الأطباء والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، إلى جانب تطوير مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتأتي انتخابات الأطباء بالفيوم ضمن فعاليات انتخابات النقابات المهنية التي تُنظم دوريًا لتجديد الدماء داخل مجالس النقابات، وتعزيز المشاركة الفعالة في إدارة الشؤون النقابية والمهنية بالمحافظة.

