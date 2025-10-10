الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إقبال كثيف علي انتخابات الأطباء في الفيوم

اقبال كثيف علي انتخابات
اقبال كثيف علي انتخابات الأطباء في الفيوم

شهدت لجان التصويت لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من الأطباء، وتُجرى الانتخابات  بمقر النقابة الفرعية بمدينة الفيوم، وسط أجواء تنظيمية هادئة.

إقبال ملحوظ من الأطباء على انتخابات نقابة الأطباء بالفيوم 2025

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، يعقبها بدء فرز الأصوات داخل اللجان تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية.

رغبة في تحسين أوضاع الأطباء

وأك أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية لأطباء الفيومالمشاركون  في الانتخابات حرصهم على المشاركة لاختيار من يمثلهم داخل النقابة خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أهمية دور النقابة في تحسين أوضاع الأطباء والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، إلى جانب تطوير مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

إقبال متزايد من الأطباء على انتخابات التجديد النصفي للنقابة بقنا (فيديو وصور)

إقبال ملحوظ على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالدقهلية

وتأتي انتخابات الأطباء بالفيوم ضمن فعاليات انتخابات النقابات المهنية التي تُنظم دوريًا لتجديد الدماء داخل مجالس النقابات، وتعزيز المشاركة الفعالة في إدارة الشؤون النقابية والمهنية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أعضاء الجمعية العمومية التجديد النصفي التجديد النصفي لنقابة الأطباء الخدمة الطبية المقدمة

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار..البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في الختام..البنك المركزي يعلن تجديد وديعة الكويت

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم.. البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار.. الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب في الصاغة.. مؤشرات البورصة تفتتح أغسطس على ارتفاع.. "أوبك+" ينهي التخفيضات الطوعية برفع إنتاج النفط 547 ألف برميل

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يتابع تنفيذ مشروعات النقل والصناعة.. يطالب قادة أمريكا وفرنسا وبريطانيا وهولندا بوقف حرب غزة وإدخال المساعدات.. ويستقبل وزير دفاع إيطاليا ورئيس أركان باكستان

أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الفراخ البيضاء..استقرار الذهب والدولار.. وقفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

وزير البترول يفتتح منتدى مصر للتعدين في نسخته الرابعة

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض سعر الفراخ البيضاء وارتفاع البيض الأحمر.. البورصة تخسر 13 مليار جنيه في ختام التعاملات.. 2.8 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة

"معلومات الوزراء" يكشف تداعيات الضربات بين إيران وإسرائيل على الأسواق العالمية.. ارتفاع أسعار خام برنت 13%.. زيادة تكلفة تذاكر الطيران 15%.. و6 قطاعات تجارية الأكثر تأثرا

الأكثر قراءة

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

ماذا قالت الفائزة بجائزة نوبل للسلام عن ترامب في أول تصريح لها؟

أول ملاحظات ياس سوروب علي لاعبي الأهلي

مصرع 3 شقيقات اختناقًا داخل حمام في المنوفية

من مقاومة القمع إلى جائزة نوبل، قصة ماريا كورينا ماتشادو رمز الديمقراطية في فنزويلا

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لربع نهائي مونديال الشباب

لاعب سابق في الفريق، تعرف على مترجم مدرب الأهلي الجديد

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

الإفتاء توضح حكم استغلال أدوات العمل في أغراض شخصية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads