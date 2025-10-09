الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدنماركي ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة

ياس سوروب
ياس سوروب

وصل المدير الفني الدنماركي ياس سوروب، منذ قليل، إلى القاهرة، استعدادًا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسميا، خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل لسوء النتائج.

ومن المقرر أن يعقد الأهلي مؤتمر صحفي غدا الجمعة لتقديم المدرب الدنماركي رسميًا لوسائل الإعلام، والكشف عن تفاصيل عقده الممتد لمدة عامين ونصف مع القلعة الحمراء.

سوروب يخشى مصير ريبيرو

ويعد سوروب هو المدرب الأجنبي الثامن الذي يتولى تدريب الأهلي منذ تولي الخطيب رئاسة القلعة الحمراء في نهاية عام 2017، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن الفريق بعد فترة قصيرة للغاية لم تتجاوز 94 يوما، ليسجل اسمه كأسرع مدرب أجنبي يغادر الأهلي في حقبة الخطيب.

وخلال مشواره القصير مع الفريق، قاد ريبيرو الأهلي في 7 مباريات رسمية فقط، بواقع 3 مباريات في كأس العالم للأندية 2025 انتهت بتعادلين وهزيمة، و4 لقاءات في الدوري الممتاز حقق خلالها فوزا واحدا وتعادلين وخسارة، قبل أن يرحل بالتراضي.

ومع تولي سوروب المهمة رسميا، تتطلع جماهير الأهلي لأن تكون التجربة الدنماركية مختلفة هذه المرة عن تجربة خوسيه ريبيرو، وتجنب المصير الذي لاقاه الإسباني الذي يُعد أسرع مدرب رحل عن الأهلي في عهد الخطيب. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إيجل نوار البوروندي، يوم 18 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي خوسيه ريبيرو ياس سوروب

مواد متعلقة

تشكيل منتخب هولندا ضد مالطا في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال

تريزيجيه ومحمد هاني يظهران بـ كرة كأس العالم 2026 (فيديو)

تصفيات كأس العالم، الجزائر تتقدم على الصومال بثنائية في الشوط الأول

الأهلي يواجه الجيش الملكي المغربي وديًّا استعداد لبطولة إفريقيا لليد

تشكيل منتخب الجزائر لمباراة الحسم أمام الصومال بتصفيات كأس العالم 2026

نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

بعد التعاقد مع سوروب، جماهير الأهلي تخشى تكرار مصير ريبيرو في عهد الخطيب

الأكثر قراءة

منتخب إنجلترا يتقدم على ويلز 0/3 وديًا في الشوط الأول

تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني أمام المغرب في الشوط الأول

منتخب مصر الثاني يخسر أمام المغرب 0/2 وديًا

بالمواعيد، أبوظبي تستضيف رسميًا السوبر المصري 6 نوفمبر بمشاركة 4 فرق

بالأسماء، قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان

الدنماركي ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة

إعلام إسرائيلي: جلسة الحكومة بخصوص وقف الحرب في غزة تأجلت مجددا لهذا السبب

الكرملين: بوتين يقرر تأجيل القمة الروسية العربية لهذا السبب

خدمات

المزيد

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads