حارس بلا دار.. عم محروس يروي تفاصيل مأساة فيضان النيل بالمنوفية.. يبحث عن مأوى بعد أن خانته الأرض والماء.. ويناشد المسئولين مد يد العون له

دار العمر دورته، وأثقل السن الخطى، وخانت العافية صاحبها، وابتلع النيل الذى كان يومًا مصدر الحياة قبل أن يغدر فى تلك المرة آخر ما تبقى من ذاكرته، ليقف يراقب غروب الشمس على داره وكأنه يودّع عمره مع آخر خيط من ضوئها.

على ضفة النيل يجلس عم محروس “حارس جراج” يحدّق في مياه الفيضان التي ابتلعت آخر ما تبقّى من أيامه، ذلك البيت الذى بناه حجرًا فوق حجر بعد أن أفنى عمره في الجبل، يحمل الشقاء على كتفيه ليُزوّج بناته الخمس ويؤمّن لهنّ الحياة قبل أن يسلبها منه النيل.

الفيضان يبتلع دار عم محروس

فى عزبة التاج القبلية بقرية دلهمو فى المنوفية، جاءت السيول وارتفع منسوب النيل، لم تفرّق بين حجرٍ وحلم، ولا بين بيتٍ متواضع وآخر شامخ، تسلّلت المياه إلى بيته الصغير، أغرقته تمامًا، كما فعلت بجيرانه ليخرج الرجل مرغما لا يعلم إلى أين يذهب أو إلى أين ستحمله قدماه المثقلة بآلام السنين.

خرج "محروس" حافيًا من داره، لا يحمل سوى ما يستر جسده، متوجها إلى حيث يعمل داخل جراچ يحرس بعض المعدات الزراعية، ليبيت ليلته بين أصوات الآلات الصامتة، يشكو لربه قسوة الزمان وجحود الأيام، وغدر النيل.

مأوى مؤقت

استأذن عم محروس الرجل السبعينى من صاحب الجراج فى أن تأتى زوجته ونجله إلى حيث مكان عمله، وسَمَح له أن تُقيم زوجته وابنه معه داخل الجراج، حتى تعود المياه إلى طبيعتها وينحسر فيضان النيل عن بيته، لكن المخاوف تطارده يوميا أين يبيت غدًا إن قرر صاحب الجراج إنهاء خدمته، فحتى المأوى الذي احتمى به مؤقت، كأنه يستعير الحياة من وقتٍ ليس له.

تملك المرض من العم محروس وأصبح يحمل جسدًا أنهكه التعب، ويدين كانتا تعملان يومًا في الجبال والمزارع، باتتا ترتعشان لا تستطيعان أن تمسكا الملعقة لتناول الطعام، ولا كوب الشاي الذي اعتاد أن يحتسيه مع فجر كل يوم جديد، يحتاج إلى كشف طبي عاجل، لكن ضيق الحال وقسوة الأيام تحول بينه وبين العلاج.

هكذا صار "محروس"، حارسًا بلا دار، شيخًا غلبه النيل والزمان، لا يملك إلا صبره وذاكرته، يروي لنفسه كل ليلة حكاية عمرٍ مضى، عن رجلٍ كان يقهر الصخر في الجبل، فأصبح اليوم يخشى موجة نهرٍ هائج قد تبتلعه كما ابتلعت بيته وأيامه، لكنه يظل واقفًا على ضفة الأمل، ينتظر انحسار الفيضان، وعودة الدار، ويدًا تمتد إليه قبل أن يخذله الزمن مرة أخرى.

