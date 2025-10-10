الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

حارس بلا دار.. عم محروس يروي تفاصيل مأساة فيضان النيل بالمنوفية.. يبحث عن مأوى بعد أن خانته الأرض والماء.. ويناشد المسئولين مد يد العون له

محروس.. حارس الأحلام
"محروس".. حارس الأحلام الغارقة ابتلع الفيضان داره بالمنوفية

دار العمر دورته، وأثقل السن الخطى، وخانت العافية صاحبها، وابتلع النيل الذى كان يومًا مصدر الحياة قبل أن يغدر فى تلك المرة آخر ما تبقى من ذاكرته، ليقف يراقب غروب الشمس على داره وكأنه يودّع عمره مع آخر خيط من ضوئها.

على ضفة النيل يجلس عم محروس “حارس جراج” يحدّق في مياه الفيضان التي ابتلعت آخر ما تبقّى من أيامه، ذلك البيت الذى بناه حجرًا فوق حجر بعد أن أفنى عمره في الجبل، يحمل الشقاء على كتفيه ليُزوّج بناته الخمس ويؤمّن لهنّ الحياة قبل أن يسلبها منه النيل.

 

الفيضان يبتلع دار عم محروس

فى عزبة التاج القبلية بقرية دلهمو فى المنوفية، جاءت السيول وارتفع منسوب النيل، لم تفرّق بين حجرٍ وحلم، ولا بين بيتٍ متواضع وآخر شامخ، تسلّلت المياه إلى بيته الصغير، أغرقته تمامًا، كما فعلت بجيرانه ليخرج الرجل مرغما لا يعلم إلى أين يذهب أو إلى أين ستحمله قدماه المثقلة بآلام السنين.

خرج "محروس" حافيًا من داره، لا يحمل سوى ما يستر جسده، متوجها إلى حيث يعمل داخل جراچ يحرس بعض المعدات الزراعية، ليبيت ليلته بين أصوات الآلات الصامتة، يشكو لربه قسوة الزمان وجحود الأيام، وغدر النيل.

مأوى مؤقت

استأذن عم محروس الرجل السبعينى من صاحب الجراج فى أن تأتى زوجته ونجله إلى حيث مكان عمله، وسَمَح له أن تُقيم زوجته وابنه معه داخل الجراج، حتى تعود المياه إلى طبيعتها وينحسر فيضان النيل عن بيته، لكن المخاوف تطارده يوميا أين يبيت غدًا إن قرر صاحب الجراج إنهاء خدمته، فحتى المأوى الذي احتمى به مؤقت، كأنه يستعير الحياة من وقتٍ ليس له.

تملك المرض من العم محروس وأصبح يحمل جسدًا أنهكه التعب، ويدين كانتا تعملان يومًا في الجبال والمزارع، باتتا ترتعشان لا تستطيعان أن تمسكا الملعقة لتناول الطعام، ولا كوب الشاي الذي اعتاد أن يحتسيه مع فجر كل يوم جديد، يحتاج إلى كشف طبي عاجل، لكن ضيق الحال وقسوة الأيام تحول بينه وبين العلاج.

هكذا صار "محروس"، حارسًا بلا دار، شيخًا غلبه النيل والزمان، لا يملك إلا صبره وذاكرته، يروي لنفسه كل ليلة حكاية عمرٍ مضى، عن رجلٍ كان يقهر الصخر في الجبل، فأصبح اليوم يخشى موجة نهرٍ هائج قد تبتلعه كما ابتلعت بيته وأيامه، لكنه يظل واقفًا على ضفة الأمل، ينتظر انحسار الفيضان، وعودة الدار، ويدًا تمتد إليه قبل أن يخذله الزمن مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرية دلهمو بالمنوفية عزبة التاج القبلية بالمنوفية اشمون فيضان النيل المنوفية

مواد متعلقة

التحفظ على صاحب محل كشري بعد تسمم 7 طالبات في المنوفية

بعد تسمم 7 طالبات بسبب وجبة كشرى، تعليم المنوفية: "حالتهم مطمئنة"

مصرع عامل بمقلة لب في المنوفية صعقا بالكهرباء

صحة المنوفية: التحفظ على عينات الكشرى لفحصها بعد تسمم 7 طالبات

تسمم 7 طلاب ثانوي بسبب وجبة كشري في المنوفية

صحة المنوفية: غلق 71 وإنذار 538 منشأة طبية فى حملات تفتيشية

العثور على معلمة متوفاة داخل منزلها بقرية أسطنها في المنوفية

محافظ المنوفية يلتقي بالأسر المتضررة من ارتفاع منسوب النيل ويوجه بإنارة الشوارع
ads

الأكثر قراءة

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

منتخب السنغال يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات كأس العالم

السودان وموريتانيا يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

ماريا كورينا ماتشادو تهدي جائزة نوبل للسلام لترامب

أول إجراء لـ ياس سوروب مدرب الأهلي بعد تواجده في التتش(فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم الاستعانة بالبشر ومدى اعتباره شركا بالله

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية