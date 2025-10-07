بعد تسمم 7 طالبات بسبب وجبة كشرى، تعليم المنوفية: "حالتهم مطمئنة"

قال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية: إن حالة الطالبات المصابات بالتسمم الغذائى بسبب وجبة كشرى مطمئنة.

وأشار وكيل تعليم المنوفية فى تصريحات خاصة لـ فيتو، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد بائع الكشرى، كما تم إبلاغ مركز شرطة منوف.

صحة المنوفية: التحفظ على عينات الكشرى

وقال مصدر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن لجان المديرية تحفظت على عينات من وجبة الكشري لتحليلها داخل المعامل المتخصصة، للوقوف على سبب إصابة الطلاب بالتسمم.

إصابة 7 طالبات بالتسمم بسبب وجبة كشرى فى المنوفية

وشهدت قرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، واقعة إصابة سبعة طلاب بالصف الأول الثانوي بمدرسة الحامول الثانوية بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة كشري من أحد المحال بقرية شبرا بلولة المجاورة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شعور الطلاب، وجميعهم من فصل واحد، بأعراض قيء ومغص شديد أثناء اليوم الدراسي، ما دفع إدارة المدرسة إلى إبلاغ مرفق الإسعاف، وتم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى منوف العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى أن حالة الطلاب مستقرة، وتم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم لهم، مع وضعهم تحت الملاحظة لحين تماثلهم للشفاء.

فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، ووجهت بسرعة فحص مصدر الوجبة ومحل بيعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.