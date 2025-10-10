في يومه العالمي، 10 طرق مميزة لتحضير البيض بمصر

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للبيض، لما له من أهمية كبيرة على سنة الكبار والصغار، فالبيض من البروتينات الحيوانية التي يجب أن يحصل عليها الجسم يوميا، لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة أبرزها الكالسيوم والحديد والأوميجا والزنك والبروتين وفيتامين د والسيلينيوم وغيرهم.

البيض يحضر بمئات الوصفات على مستوى العالم فكل مطبخ له طرق مميزة فى تحضير البيض وفى مصر هناك أكثر من 10 طرق لتحضير البيض بشكل شهى ولذيذ.

اليوم العالمي للبيض

10 طرق مختلفة لتحضير البيض فى مصر

وتقدم الشيف إنجي علاء، طرق مختلفة لتحضير البيض كالتالي.

البيض المسلوق، وهو من أبسط وأشهر طرق الطهي، ويعتبر خيار صحي، حيث يتم سلق البيض فى الماء لمدة 10 دقائق، ثم يقشر ويقدم بالملح والفلفل. البيض المقلي، حيث يتم تشويح البيض فى الزبد حتى ينضج ويقدم بالملح والفلفل وهو يعتبر أسهل وأسرع طريقة لتحضير البيض فى المنزل. البيض شكشوكة، ويتم تحضيره من خلال تشويح الخضراوات المختلفة حسب الرغبة فى الزبد مثل الفلفل والطماطم والبصل والمشروم وإضافة البيض والملح والفلفل ونتركه حتى تمام النضج، ثم يقدم ساخنا. البيض العيون، حيث يتم وضع البيض فى الزبد على النار دون تقليب وتركه على نار هادئة حتى ينضج البياض ويظل الصفار نصف نضج، ويقدم بعدها بالملح والفلفل. البيض الأومليت، حيث يتم خفق البيض جيدا أولا، ثم وضعه فى البلد على النار والانتظار لمدة دقيقتين ثم نقلبه على الوجه الآخر حتى تمام النضج، ثم يقدم ساخنا مع الملح والفلفل. البيض بالبسطرمة، يتم تقطيع البسطرمة وتحميرها في الزبد قليلا ثم نضيف البيض ورشة ملح وتقلب حتى تمام النضج ويقدم مع الفلفل الأسود. البيض باللحمة المفرومة، حيث يتم تشويح اللحم مع البصل والطماطم والفلفل والتوابل ونترك الخليط حتى تمام النضج، ثم نضيف البيض ونقلب حتى تمام النضج، ويقدم ساخنا. البيض بالبصل، وعى أكلة شعبية عرفت فى الأرياف والصعيد، حيث يتم تحمير البصل جيدا ثم نضيف البيض والملح ونقلب حتى تمام النضج ويرش بالفلفل الأسود ويقدم. البيض بالعجوة، وهي الأكلة المصرية الشعبية الشهيرة التى تقدم عادة فى موسم البلح، حيث يتم تحمير البلح الناضج الرطب فى سمن بلدى ثم نضيف البيض ونقلب حتى تمام النضج، ويقدم بعدها. عجة البيض، وهي أكلة شعبية متكاملة يمكن تقديمها على الوجبات الرئيسية الثلاثة حيث يتم خلط البيض مع البصل والخضروات والدقيق واللبن والملح والفلفل ونقلب جيدا ثم نصب الخليط فى صينية مدهونة سمن، وتدخلها الفرن حتى تمام النضج، ثم نخرجها ونتركها تبرد ثم تقطع وتقدم.

ويمكن أيضا إضافة البيض إلى أكلات أخرى مثل البطاطس المهروسة بالبيض والفول بالبيض والطعمية بالبيض وغيرهم الكثير، كما يدخل البيض فى صناعة المخبوزات والمعجنات والكيك والحلوى المخالفة، فهو لا غنى عنه ويجب على ربات البيوت الاهتمام بتقديمه حفاظا على صحة أفراد الأسرة خاصة الصغار، لأن البيض يزيد نسبة التركيز والذكاء ويساعد على نمو الأطفال بشكل صحي.

