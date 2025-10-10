الجمعة 10 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

مكتبة مصر الجديدة تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر غدا

تواصل مكتبة مصر الجديدة احتفالاتها بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدةً على دورها في غرس الوعي بتاريخ الوطن وعظمة الجيش المصري على مر العصور، وذلك من خلال مجموعة من الندوات والفعاليات الموجهة للأجيال الشابة. 

احتفالات نصر اكتوبر بمكتبة مصر الجديدة

وتستضيف مكتبة مصر الجديدة للطفل في تمام الـ 11 من صباح غدٍ السبت احتفالية خاصة بعنوان "قصة حرب". 

وتتضمن الفعالية عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر عام 1973، الذي يمثل نصرًا عسكريًا مبهرًا حققه الجيش المصري على إسرائيل. ويسلط الفيلم الضوء على الإنجازات الحاسمة في تلك الحرب، وأبرزها النجاح في عبور قناة السويس، وتحطيم خط بارليف المنيع، وتحرير سيناء. 

ويُبرز الفيلم الوثائقي أن هذا الانتصار كان بمثابة تتويج لجهود الجيش والشعب المصريين، وأعاد للجيش المصري هيبته ومكانته، وهو ما مهد الطريق لاحقًا لاستعادة كامل الأراضي المصرية المحتلة.

كما يتخلل الاحتفالية نشاط تلوين مجموعة من الرسومات التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأحداث حرب أكتوبر، مثل رسوم للجندي المصري، وخط بارليف، والدبابات. ويشارك الأطفال في تلوين هذه الرسوم لربطها بتاريخ الإنجازات الوطنية التي حققها الأجداد. 

