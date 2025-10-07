أبطال نصر أكتوبر يروون ملاحم البطولة والفداء في احتفالية مكتبة مصر العامة بالمنصورة

تعيش محافظة الدقهلية روح النصر حيث روى أبطال الحرب ملاحم البطولة والفداء في احتفالية أكتوبر بمكتبة مصر العامة بالمنصورة.

أقيم الاحتفال تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبدعم السفير رضا الطايفي مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة، وتحت إشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة.

وجاءت ذلك في إطار احتفالات مكتبة مصر العامة بذكرى انتصارات أكتوبر الـ 52 المجيدة 1973، تحت شعار " وفرحت مصر... بعد النصر " والذي أطلقته وزارة الثقافة.

وحضور الاحتفالية عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، منهم الدكتورة النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، الدكتورة هالة عبد الرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، المهندس علاء السعدني، أشرف بدير، ومؤسسة تطوير الدقهلية.

مناسبة لغرس قيم الانتماء والتضحية في نفوس الأجيال الجديدة

وألقت مديرة المكتبة كلمة خلال الاحتفالية، أعربت فيها عن سعادتها بالمشاركة الواسعة في هذا الحدث الوطني، مشيرة إلى أن احتفالات أكتوبر ليست مجرد ذكرى، بل مناسبة لغرس قيم الانتماء والتضحية في نفوس الأجيال الجديدة.

ندوة حوارية تثقيفية مع أحد أبطال الحرب

كما شمل الاحتفال ندوة حوارية تثقيفية مع أحد أبطال الحرب، تحدث خلالها عن تفاصيل المعركة من أرض الواقع، مؤكدًا أن نصر أكتوبر سيظل مصدر إلهام لكل الأجيال، ومثالًا على تلاحم الشعب والجيش في مواجهة التحديات. الرقيب سعد زغلول، بطل في سلاح المخابرات بحرب أكتوبر المجيدة 1973، اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

فقرات الاحتفال

وشهد الحفل فقرة متميزة لإلقاء الشعر، قدّمها مجموعة من المواهب الواعدة من روّاد مكتبة مصر للطفلة إنجي محمد حسين، والطفل أحمد من ذوي الهمم، بالاضافة إلي فقرات لأغاني وطنية قدمها فريق كورال مكتبة مصر العامة للمدرب الفنان محمد الفقي

وعرض غنائى لأطفال مدارس الهدى والنور

الهدف تعريف النشء ببطولات الجيش المصري وتضحياته

من جانبها، أكدت إدارة المكتبة، أن إحياء ذكرى أكتوبر يأتي في إطار دور المكتبة الثقافي والمجتمعي، لتعريف النشء ببطولات الجيش المصري وتضحياته، من خلال فعاليات متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

في ختام الاحتفال، تم عرض فيلم تسجيلي عن حرب أكتوبر، يُبرز شجاعة وتضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية.

