سفير باكستان يزور مكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، السفير عامر شوكت، سفير باكستان بالقاهرة، في زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين البلدين.



وتفقد السفير خلال الزيارة قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفت على المشروعات الرقمية والتكنولوجية التي توفرها المكتبة، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخلها، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر عرض بالبانوراما الحضارية.

وفي ختام الزيارة، أعرب السفير عن إعجابه البالغ بالمشروعات المبتكرة والمقتنيات الثمينة التي تحتويها المكتبة، وأشادت بالجهود التي تبذلها في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، ونشر الثقافة والفنون، وتعزيز حب التعلم والمعرفة لدى زوارها من مختلف الأعمار والجنسيات.



