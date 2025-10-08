الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سفير باكستان يزور مكتبة الإسكندرية

سفير باكستان يزور
سفير باكستان يزور مكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، السفير عامر شوكت، سفير باكستان بالقاهرة، في زيارة تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون الثقافي بين البلدين.

رئيس الأعلى للإعلام يلتقي أحمد الغندور الشهير بـ«الدحيح»

إحالة شخصين للمحاكمة لإدارتهما ورشة تصنيع أسلحة بيضاء بالجيزة


وتفقد السفير خلال الزيارة قاعة الاطلاع الرئيسية، وتعرفت على المشروعات الرقمية والتكنولوجية التي توفرها المكتبة، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخلها، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الآثار، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر عرض بالبانوراما الحضارية.
وفي ختام الزيارة، أعرب السفير عن إعجابه البالغ بالمشروعات المبتكرة والمقتنيات الثمينة التي تحتويها المكتبة، وأشادت بالجهود التي تبذلها في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي، ونشر الثقافة والفنون، وتعزيز حب التعلم والمعرفة لدى زوارها من مختلف الأعمار والجنسيات.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أحمد زايد الاسكندرية بالقاهره

مواد متعلقة

رئيس الأعلى للإعلام يلتقي أحمد الغندور الشهير بـ«الدحيح»

إحالة شخصين للمحاكمة لإدارتهما ورشة تصنيع أسلحة بيضاء بالجيزة

معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي” بدبي، التضامن تشارك في جلسة السياحة الميسرة لذوي الإعاقة

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة فيديو مديرة مدرسة ترفض دخول طالبة إلى فصلها وتجبرها على نظام البكالوريا

حقيقة رحيل وليد صلاح الدين عن الجهاز الفني الجديد للأهلي

تفاصيل تعاقد الأهلي مع الدنماركي ياس سوروب

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عصام صاصا بملهى ليلي

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

أسعار الذهب تشتعل عالميًا والمؤشر يتجاوز التوقعات

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

استقالة جماعية داخل «حماة الوطن» بأمانة الوراق احتجاجًا على ترشيحات انتخابات النواب

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)

الأبيض يبدأ من 144 جنيها، أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المعدن الأصفر يشتعل، الذهب يواصل الارتفاعات بجميع الجرامات

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مولد السيد البدوي، جاذبية صدقي تكتب عن المناقب والأسرار الخفية في حياة الولي المحبوب

الأوقاف تنظّم ندوات علمية حول انتصارات أكتوبر بـ1860 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads