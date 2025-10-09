الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة منتخب إنجلترا ضد ويلز وديًا

منتخب إنجلترا، فيتو
منتخب إنجلترا، فيتو

أعلن الألماني توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا تشكيل الأسود الثلاثة لمواجهة منتخب ويلز وديًا، مساء اليوم الخميس، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

تشكيل منتخب إنجلترا ضد ويلز

تشكيل ويلز أمام إنجلترا

غياب هاري كين عن منتخب إنجلترا

تأكد غياب المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني، عن المشاركة مع منتخب بلاده في ودية إنجلترا ضد ويلز المقرر لها غدًا الخميس بسبب الإصابة.

وقالت شبكة سكاي سبورتس، إن كين أصيب بكدمة في الكاحل، هذه الإصابة أبعدت هداف بايرن ميونخ عن تدريب الأربعاء، وبهذا ينضم كين الي زميله ريس جيمس.

وقال الألماني توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، إن هناك احتمالية على قدرة هاري كين في العودة للمشاركة أمام لاتفيا يوم الثلاثاء المقبل بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

كان المنتخب الإنجليزي قد أعلن غياب ريس جيمس مدافع تشيلسي عن مباراتي ويلز ولاتفيا في فترة التوقف الدولي الحالية بسبب معاناته من الإصابة، واستدعاء لاعب مانشستر سيتي نيكو أوريلي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب إنجلترا ويلز إنجلترا توماس توخيل توخيل

مواد متعلقة

صدمة جديدة لمنتخب إنجلترا قبل مواجهة ويلز بتصفيات المونديال

استدعاء راشفورد واستبعاد هذا الثلاثي، قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي ويلز ولاتيفا

بيلينجهام يتوج بجائزة أفضل لاعب في منتخب إنجلترا

الأكثر قراءة

تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني أمام المغرب في الشوط الأول

رسميا، حماس تعلن التوصل لاتفاق إنهاء الحرب وبدء وقف النار 

الكرملين: بوتين يقرر تأجيل القمة الروسية العربية لهذا السبب

تصفيات كأس العالم، إلغاء مباراة مالاوي ضد غينيا الاستوائية بعد إضراب اللاعبين

منتخب الجزائر يتأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على الصومال

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

3 حالات يجوز فيها لشركات الكهرباء رفع العدادات، تعرف عليها

تراجع أسعار الذهب في الصاغة، هذا العيار يسجل 5420 جنيها

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط الترويح عن النفس في الشريعة الإسلامية

هل المحافظة على الصلوات الخمس وحدها تُدخل الجنة؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية
ads