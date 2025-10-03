استدعاء راشفورد واستبعاد هذا الثلاثي، قائمة منتخب إنجلترا لمواجهتي ويلز ولاتيفا

أعلن توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا، قائمة الأسود الثلاثة لمعسكر أكتوبر المقبل والذي يخلله مواجهة ويلز وديًا، ثم لاتفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

يستضيف منتخب إنجلترا نظيره الويلزي يوم 9 أكتوبر الجاري على ملعب ويمبلي في لقاء ودي، قبل مواجهة لاتفيا يوم 14 من الشهر نفسه ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.

وشهدت قائمة إنجلترا استدعاء ماركوس راشفورد لاعب برشلونة، فيما استبعد توخيل جود بيليجنهام نجم ريال مدريد بسبب الإصابة، والثنائي فيل فودين نجم مانشستر سيتي وجاك جريليش جناح إيفرتون لأسباب فنية.

فيما ظهر وجهان جديدان للمرة الأولى رفقة منتخب إنجلترا، وهما الثنائي جابريال كوانساه مدافع ليفربول، وجيمس ترافورد حارس مرمى مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا في معسكر أكتوبر كالتالي:

حراسة المرمى: دين هندرسون - جوران بيكفورد - جيمس ترافورد

خط الدفاع: دان بيرن - مارك جويهي - ريس جيمس - إزري كونسا - لويس سكيلي - كوانساه - دجيد سبينس - جون ستونز.

خط الوسط: إليوت أندرسون - مورجان جيبس وايت - جوردان هندرسون - روبن لوفتس تشيك - ديكلان رايس - مورجان روجرز.

خط الهجوم: جارود بوين - إيبيريتشي إيزي - أنتوني جوردون - هاري كين - ماركوس راشفورد- بوكايو ساكا - أولي واتكينز.

