موسى الهويس، شرقاوي أصيل يحتفل بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (صور)

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو لمواطن يُدعى موسى الهويس من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وهو يوزّع العصائر على الأهالي والمارة في الشوارع احتفالًا بوقف الحرب على غزة.

مشاهد الأطفال والنساء في غزة كانت تؤلم قلوب الجميع



وقال “الهويس” إن ما قام به يعبر عن فرحة كل مصري بانتصار صوت العقل ووقف نزيف الدم، مضيفًا أن مشاهد الأطفال والنساء في غزة كانت تؤلم قلوب الجميع، وأن وقف إطلاق النار يمثل بداية أمل جديدة نحو السلام.

الشرقية تحتفل بسلام غزة.. “موسى الهويس” يُفجّر فرحة الشارع بتوزيع العصائر في أبوحماد،فيتو

إعلان اتفاقية وقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ

وتأتي هذه الأجواء الشعبية بالتزامن مع إعلان اتفاقية وقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ، والتي وُقّعت برعاية مصرية خالصة، بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادتها القاهرة خلال الأيام الماضية لإيقاف التصعيد في قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار واستعادة الهدوء في المنطقة.

نموذجًا للإنسان المصري الذي يفرح لفرح أشقائه ويحزن لأحزانهم

خطوته البسيطة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث اعتبره رواد السوشيال ميديا نموذجًا للإنسان المصري الذي يفرح لفرح أشقائه ويحزن لأحزانهم، مؤكدين أن هذا المشهد الشعبي الصادق يعكس نبض الشارع المصري الداعم دائمًا لقضية فلسطين.

