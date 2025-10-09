الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

موسى الهويس، شرقاوي أصيل يحتفل بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (صور)

الشرقية تحتفل بسلام
الشرقية تحتفل بسلام غزة،فيتو

 ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو لمواطن يُدعى موسى الهويس من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وهو يوزّع العصائر على الأهالي والمارة في الشوارع احتفالًا بوقف الحرب على غزة.

بوتين: نأمل تنفيذ مبادرة ترامب لتسوية النزاع بالشرق الأوسط وندعم وقف حرب غزة

مشاهد الأطفال والنساء في غزة كانت تؤلم قلوب الجميع
 

 وقال “الهويس” إن ما قام به يعبر عن فرحة كل مصري بانتصار صوت العقل ووقف نزيف الدم، مضيفًا أن مشاهد الأطفال والنساء في غزة كانت تؤلم قلوب الجميع، وأن وقف إطلاق النار يمثل بداية أمل جديدة نحو السلام.

الشرقية تحتفل بسلام غزة.. “موسى الهويس” يُفجّر فرحة الشارع بتوزيع العصائر في أبوحماد،فيتو
الشرقية تحتفل بسلام غزة.. “موسى الهويس” يُفجّر فرحة الشارع بتوزيع العصائر في أبوحماد،فيتو

إعلان اتفاقية وقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ

وتأتي هذه الأجواء الشعبية بالتزامن مع إعلان اتفاقية وقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ، والتي وُقّعت برعاية مصرية خالصة، بعد جهود دبلوماسية مكثفة قادتها القاهرة خلال الأيام الماضية لإيقاف التصعيد في قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار واستعادة الهدوء في المنطقة.

الشرقية تحتفل بسلام غزة.. “موسى الهويس” يُفجّر فرحة الشارع بتوزيع العصائر في أبوحماد،فيتو
الشرقية تحتفل بسلام غزة.. “موسى الهويس” يُفجّر فرحة الشارع بتوزيع العصائر في أبوحماد،فيتو

 

الشرقية تحتفل بسلام غزة.. “موسى الهويس” يُفجّر فرحة الشارع بتوزيع العصائر في أبوحماد،فيتو
الشرقية تحتفل بسلام غزة.. “موسى الهويس” يُفجّر فرحة الشارع بتوزيع العصائر في أبوحماد،فيتو

 

الشرقية تحتفل بسلام غزة.. “موسى الهويس” يُفجّر فرحة الشارع بتوزيع العصائر في أبوحماد،فيتو
الشرقية تحتفل بسلام غزة.. “موسى الهويس” يُفجّر فرحة الشارع بتوزيع العصائر في أبوحماد،فيتو
الشرقية تحتفل بسلام غزة.. “موسى الهويس” يُفجّر فرحة الشارع بتوزيع العصائر في أبوحماد،فيتو
الشرقية تحتفل بسلام غزة.. “موسى الهويس” يُفجّر فرحة الشارع بتوزيع العصائر في أبوحماد،فيتو

نموذجًا للإنسان المصري الذي يفرح لفرح أشقائه ويحزن لأحزانهم

خطوته البسيطة لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث اعتبره رواد السوشيال ميديا نموذجًا للإنسان المصري الذي يفرح لفرح أشقائه ويحزن لأحزانهم، مؤكدين أن هذا المشهد الشعبي الصادق يعكس نبض الشارع المصري الداعم دائمًا لقضية فلسطين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنهاء حرب غزة اتفاقية شرم الشيخ وساطة مصرية قطرية وأمريكية اجتماع شرم الشيخ اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

تقدم 341 مرشحا على النظام الفردي في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس النواب

وزير الإسكان يتفقد محاور وطرق مدينة الشروق

بسبب ظروف المناخ، إنفانتينو يطالب بالمرونة في مواعيد بطولات كأس العالم

منتخب المغرب ينتظر إنجازا عالميا حال الفوز على البحرين والكونغو

نقابة المحامين تثمن الجهود المصرية والقطرية في وقف العدوان على غزة

وفد الشاباك يغادر شرم الشيخ عائدًا إلى تل أبيب للمشاركة في اجتماع الكابينيت

جامعة كفر الشيخ تسبق نظيراتها المصرية في تصنيف التايمز البريطاني

نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تفحم 3 سيارات، خسائر حريق مستشفى كرموز بالإسكندرية (فيديو وصور)

موسى الهويس، شرقاوي أصيل يحتفل بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة (صور)

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

السيسي لترامب: تستحق عن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام

تفاصيل مباحثات السيسي وترامب هاتفيا اليوم

حالة الطقس غدا، أمطار متوسطة وسحب منخفضة على القاهرة الكبرى

السيسي يدعو ترامب لزيارة مصر ورئيس أمريكا يرحب

خدمات

المزيد

ارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

3 حالات يجوز فيها لشركات الكهرباء رفع العدادات، تعرف عليها

تراجع أسعار الذهب في الصاغة، هذا العيار يسجل 5420 جنيها

كيف تستعلم عن موقفك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب المقبلة؟

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الإفتاء ببعض أقوال المجتهدين تخفيفًا وتيسيرًا على الناس

دعاء ليلة الجمعة الثالثة من شهر ربيع الآخر

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads