تقدم 341 مرشحا على النظام الفردي في اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح بانتخابات مجلس النواب

صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، باشرت أعمالها بانتظام لليوم الثاني على التوالي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ٣٤١ ) على النظام الفردي على مستوى الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ۱۷۳۳ ) على مدار اليومين ولم يشهد اليوم الثاني أي ترشح على نظام القوائم.

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان.

وأضاف أن اللجنة لم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات الرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيًا.

