جامعة كفر الشيخ تسبق نظيراتها المصرية في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أن جامعة كفر الشيخ حققت إنجازًا علميًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها المتميزة، بحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، والمركز من 601 إلى 800 عالميًا في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات (Times Higher Education World University Rankings - WUR) لعام 2026، وهو أحد أهم وأدق التصنيفات الدولية التي تقيس أداء الجامعات حول العالم في مختلف مجالات التعليم والبحث العلمي.

وتابع، أن هذا الإنجاز الجديد يأتي تتويجًا لجهود الجامعة المتواصلة في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وتطوير الأداء المؤسسي وفقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا أن التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة يعود إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي وجودة النشر الدولي وزيادة معدل الاستشهادات العلمية بالأبحاث المنشورة، إضافةً إلى توسيع قاعدة التعاون الدولي مع المؤسسات البحثية والصناعية داخل مصر وخارجها.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي THE يعتمد في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي التدريس، بيئة البحث العلمي، جودة البحث العلمي والمكانة الدولية والتطبيق في الصناعة. وقد تقدمت جامعة كفرالشيخ في مختلف المعايير عن العام الماضى مثل: التدريس 28.7%، بيئة البحث 9.6%، جودة البحث العلمي (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة) 76.9%، المكانة الدولية (الطلبة الوافدين، الطلبة الزائرون، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %53.1، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %21.6، وذلك من خلال 13 مؤشر آداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولًا وتوازنًا بين الجامعات.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن هذا التميز يعكس رؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية في دعم التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن ما تحققه الجامعات المصرية عمومًا، وجامعة كفر الشيخ خصوصًا، في التصنيفات الدولية هو ثمرة سياسات وطنية طموحة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي وجعل الجامعات المصرية في مصاف الجامعات العالمية.

ومن جانبه أشار الدكتور حسن يونس المشرف على وحدة تصنيف جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة نجحت في تعزيز مكانتها البحثية من خلال زيادة عدد الأبحاث المنشورة في مجلات علمية ذات معامل تأثير مرتفع، وارتفاع نسبة الأبحاث المرجعية والاستشهادات بها على المستوى الدولي، وهو ما انعكس إيجابيًا على ترتيب الجامعة في التصنيف العالمي.

