نقابة المحامين تثمن الجهود المصرية والقطرية في وقف العدوان على غزة

عبرت  نقابة المحامين المصرية برئاسة نقيب المحامين عن تقديرها للجهود المخلصة التي أسفرت عن وقف العدوان على غزة. 

وأكد النقابة أنها تُثمِّن الدور الكبير الذي قامت به جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة قطر بقيادة  الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وكل الوسطاء والداعمين لهذه المبادرة الإنسانية.

وأشادت النقابة بالموقف الوطني للفصائل الفلسطينية وسعيها الجاد لحقن الدماء، مؤكدةً دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

