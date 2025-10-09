بوتين: نأمل تنفيذ مبادرة ترامب لتسوية النزاع بالشرق الأوسط وندعم وقف حرب غزة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تأمل في تنفيذ مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بـ تسوية الوضع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن روسيا مستعدة لدعم أي جهود سلمية تسهم في وقف سفك الدماء في قطاع غزة.

دعم للمسار الدبلوماسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأكد بوتين في تصريحاته أن موسكو تتابع التطورات الجارية في المنطقة عن كثب، وتعتبر أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحًا أن روسيا على استعداد لتقديم دعم دبلوماسي أو لوجستي لأي اتفاق يحقق الاستقرار الإقليمي.

موقف روسي ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأشار الرئيس الروسي إلى أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية قائم على مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكّدًا أن موسكو ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ضمان هدنة دائمة وإحياء مسار السلام العادل والشامل.

من جانبه شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري دون الحاجة للانتظار إلى حين التوقيع على الاتفاق ذي الصلة.

