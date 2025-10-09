الخميس 09 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يوجه بسرعة توفير شبكة إنترنت بوحدة الرعاية المركزة بمستشفى منشية البكري

د. خالد عبد الغفار،
د. خالد عبد الغفار، فيتو
استكمل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جولته المفاجئة، لصباح اليوم الخميس، بزيارة مستشفى منشية البكري العام، بمنطقة مصر الجديدة، بمحافظة القاهرة.

متابعة حصول المريض المصري على خدمته الصحية ذات الجودة

وجاءت الزيارة تزامنًا مع العطلة الرسمية بمناسبة احتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر المجيدة، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية، للاطمئنان على انتظام سير العمل وتواجد الفرق الطبية بأماكن عملهم، فضلًا عن متابعة حصول المريض المصري على خدمته الصحية ذات الجودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، اطلع على كشوفات سجل استقبال الطوارئ عن اليوم، واطمأن على حجم الأشغال ومعدل الترددات للمستشفى، ثم اتجه لتفقد وحدة الرعاية المركزة بقوة 10 أسرة، ويشغلها حاليا 9 حالات، حرص على تفقدهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وزير الصحة يتفقد انتظام العمل بمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج

الصحة تستأنف مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم مع بدء العام الدراسي

وأضاف أن الوزير، وجه بسرعة توفير شبكة للإنترنت داخل غرف الرعاية المركزة لمساعدة الأطباء في الوصول إلى الملف الطبي للمرضى ومتابعة حالاتهم الصحية بشكل أسرع وأشمل، كما اطمئن على توافر الأدوات والمستلزمات الطبية، كما وجه بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة للأسرة وكذلك الأجهزة الطبية، وذكر زار رعاية الأطفال والأطفال المبتسرين للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من حصولهم على رعايتهم العلاجية.

