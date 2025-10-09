الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: نجاح استئصال ورم بالجفن لمريضة عمرها 87 عامًا في مستشفى أتميدة المركزي

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى أتميدة المركزي بمحافظة الدقهلية في إجراء عملية دقيقة لاستئصال ورم بجفن العين الأيمن لمريضة تبلغ من العمر 87 عامًا، مع إعادة بناء الجفن تجميليا ووظيفيا.

تورم بجفن العين اليمنى يزداد في الحجم منذ أكثر من خمس سنوات

وأكدت وزارة الصحة أن المريضة كانت تعاني من تورم بجفن العين اليمنى يزداد في الحجم منذ أكثر من خمس سنوات، وقد تم رفض حالتها سابقًا من عدة مراكز طبية خشية مضاعفات التخدير الكلي نظرًا لتقدمها في السن.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، قرر الفريق الطبي تنفيذ العملية تحت التخدير الموضعي مع مراعاة أقصى درجات الأمان.

تم استئصال الورم بدقة عالية مع الحفاظ على وظيفة الجفن وإعادة بنائه بشكل تجميلي متناسق.

نتائج تحليل العينة أن الورم من الخلايا القاعدية

أظهرت نتائج تحليل العينة أن الورم من الخلايا القاعدية، وتم استئصاله بالكامل دون أي مضاعفات.
وأكد الفريق الطبي أن المريضة خرجت من المستشفى وهي بحالة صحية مستقرة وتخضع حاليًا للمتابعة الدورية.

ويأتي هذا النجاح ضمن جهود وزارة الصحة والسكان في تطوير خدمات الجراحة الدقيقة وتقديم الرعاية الصحية المتميزة لجميع الفئات العمرية، حتى في أصعب الحالات.

الجريدة الرسمية
