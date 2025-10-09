نائب وزير الصحة يوجه بتطوير مستشفى الحميات والماتيرنيتيه بالإسكندرية

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، عدد من المنشآت الصحية بمحافظة الإسكندرية، شملت مركز طب أسرة العمراوي، ومستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، ومجمع الرعايات المركزة الجديد، ومستشفى الماتيرنيتيه التابعة للمؤسسة العلاجية، يرافقه عدد من قيادات الوزارة.

تقديم خدمات متميزة للمواطنين

تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالمتابعة الدورية للمنشآت الصحية لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته بمركز طب أسرة العمراوي، برفقة المهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية، وتفقد نائب الوزير أقسام المركز، ووجه بإعداد خطة شاملة لتطبيق التحول الرقمي والميكنة في مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، لضمان سرعة ودقة الخدمات، كما كلف مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع الوزارة لمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات، مع التأكيد على الإبلاغ الفوري عن أي نقص لضمان التوافر المستمر.

وأشار إلى ضرورة صيانة كرسي الأسنان، ورفع كفاءة العيادة لاستيعاب التردد العالي، مع توريد كميات إضافية من “بنج الأسنان” فورًا، وتكثيف القوافل التوعوية لتعريف المواطنين بالخدمات المتاحة.

وأضاف «عبد الغفار» أن نائب الوزير تفقد مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد، حيث تابع سير العمل في الأقسام الداخلية والرعاية المركزة، ووجه بدراسة خطة تطوير المستشفى وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، مع توفير أجهزة تكييف لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمات طبية بجودة عالية.

وخلال زيارته لمجمع الرعايات المركزة الجديد، وجه نائب الوزير بحل مشكلة خزان الأكسجين فورًا، وهو ما تم تنفيذه أثناء الجولة، موكدًا تشغيل المجمع بكامل طاقته الاستيعابية (44 سريرًا) خلال الأسبوع المقبل، وأوضح أن المجمع، التابع للقطاع العلاجي، يهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات المجاورة وتسهيل حصول المرضى على خدمات الرعاية المركزة بمختلف التخصصات.

واختتم نائب الوزير جولته بتفقد مستشفى الماتيرنيتيه المتخصصة في النساء والولادة، حيث تابع توافر الخدمات في الأقسام الداخلية والحضانات، ووجه بالتعاقد مع شركة أمن ونظافة، ورفع كفاءة المستشفى، ودراسة إدراجها في الخطة الاستثمارية. كما لاحظ نقصا في الأطباء والتمريض، فوجه بزيادة القوى البشرية، وإصلاح عطل المصعد، والالتزام بأعمال الصيانة الدورية في مواعيدها.

رافق نائب الوزير خلال الجولة الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس الأمانة، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتور أحمد عمر، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور أحمد يحيى بدران، مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة شاهيناز مصطفى، مدير فرع التأمين الصحي بالإسكندرية، إلى جانب فريق المراجعة الداخلية والحوكمة

