الصحة تستأنف مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم مع بدء العام الدراسي

أعلنت وزارة الصحة والسكان استئناف العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم فحص 523 ألفًا و160 طالبًا في مختلف المدارس الحكومية والخاصة وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 5 أكتوبر 2025، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي صحة وسلامة الطلاب. 

فحص طلاب المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص طلاب المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين في مصر، عبر 29 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، وتستمر طوال العام الدراسي في جميع المحافظات.

وتشمل خدمات المبادرة إجراء مسح طبي شامل يتضمن قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين في الدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، بالإضافة إلى وضع خطط لتحسين صحة الطلاب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن الحالات المصابة بأي من الأمراض المشمولة بالمبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجانًا، كما يتم تزويد الطلاب المصابين بـ”كارت متابعة” يحتوي على بياناتهم لضمان متابعتهم الدورية عبر عيادات التأمين الصحي في جميع المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، أن المبادرة تعتمد على 2000 فريق طبي مدرب على بروتوكولات الفحص والتشخيص ومعايير مكافحة العدوى، موضحًا أن المسح الطبي يتم على مدار العام لتجنب التكدس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بتوعية الطلاب حول الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم، مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن “106” للرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالمبادرة.

نائب وزير الصحة يوجه بتطوير مستشفى الحميات والماتيرنيتيه بالإسكندرية

الصحة: نجاح استئصال ورم بالجفن لمريضة عمرها 87 عامًا في مستشفى أتميدة المركزي

وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز الصحة العامة للطلاب، من خلال هذه المبادرة التي تعد ركيزة أساسية للكشف المبكر عن الأمراض وتوفير الرعاية اللازمة، بما يساهم في بناء جيل صحي قادر على المساهمة في تنمية المجتمع. 

