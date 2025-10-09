مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار بغزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن وقف إطلاق النار في غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم.

الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي

يأتي إعلان مكتب نتنياهو في وقت كانت مصادر قد أعلنت في وقت سابق أن الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة دخل حيز التنفيذ عند الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش.

ورغم تأكيد نتنياهو أن وقف إطلاق النار سينتظر المصادقة النهائية، إلا أن إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي كشفت أن "إسرائيل لن تبادر لعمليات هجومية قبل وقف إطلاق النار بشكل رسمي".

توقف تحليق الطائرات والمسيّرات الإسرائيلية

توقف تحليق الطائرات والمسيّرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.

وينتظر أن تصادق حكومة الإحتلال الإسرائيلية في وقت لاحق الخميس على الاتفاق، ليدخل رسميا حيز التنفيذ.

واتفقت إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة ترامب، في وقت مبكر الخميس، وهي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وجاء الاتفاق بعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية للهجوم عبر الحدود الذي شنته حماس والذي أدى إلى الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة.

