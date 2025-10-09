بعد اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الفلسطينيون يوجهون رسائل لأم الدنيا: مصر وجه الخير وحصن العروبة

دور مصر في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، تجتاح العالم اليوم فرحة عارمة بخصوص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، لكن الفرحة بين الفلسطينيين والشعوب العربية لا تضاهيها فرحة، وخاصة أن الاتفاق حدث في شرم الشيخ في مصر.

الفلسطينيون يعبرون عن امتنانهم وشكرهم لمصر

وعبر العديد من الفلسطينيين عن محبتهم وشكرهم لمصر، واصفين ما حدث على أرض شرم الشيخ بالإنجاز، الذي انتصرت فيه إرادة مصر والخطة المصرية من أجل السلام في غزة، قائلين "من احتمي بمصر فقد احتمى بالعروبة"

نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من مصر، فيتو

وأثار التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حالة من الفرحة بين النشطاء الفلسطينيين والعرب، ومشاعر الامتنان للدور الذي لعبته مصر في الاتفاق، فقال المعلق الرياضي الفلسطيني هشام معمر: "من احتمى بمصر، فقد احتمى بالعروبةِ كلِّها، وبالضميرِ الأخير في زمنٍ غابت فيه الضمائر.. هي سياجُ العروبةِ حين تتهاوى الأسوار، وصوتُ العقلِ حين تَصمّ المدافعُ الآذان، تُفاوضُ لتُنقذ، وتتحمّلُ لتَصون، وتبذلُ لتُبقي الأملَ قائمًا رغم كيدِ المعتدي".



أما محمد أبو صلاح، طبيب أسنان من غزة، فعلق قائلًا: "يا مصر يا وجه الخير.. الاتفاق قيد الصياغة النهائية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الرسمي.. الوساطة تعلن التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الأولى اللهم لك الحمد والشكر.. تم الإعلان رسميًا عن توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في غزة نهاية الابادة.. لحظات عاطفية للغاية بالدموع. نهاية مأساة تاريخية.. فالحمد لله رب العالمين رحم الله الشهداء.. غزة تهتز بالبكاء والتكبيرات في هذه اللحظات المدينة تنفجر باكية ساجدة.. كأنه حلم والله"

طيرت النوم من عيوننا يا مصر



وعبر الصحفي فلسطيني خليل أبو إلياس عن امتنانه لـ الدور المصري في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، فقال: “ماذا فعلتِ بنا يا مصر! لقد طيّرت النوم من عيوننا، أردنا أن نفرح قليلًا.. لكننا صُعقنا بفرحة لم نتوقعها، لقد كُنتِ سندًا لنا يا أم الدنيا.. لقد كنت الأم الحنونة علينا، لم تجوّعيني بحسب ما يزعمون.. ولم تُحاصِرينا كما يقولون، لم تكوني أخر من يقول.. بل كنت المبادرة والملجمة للخصوم... علّمتم العالم معنى الوفاء.. رفعتم بالأمة سبل الانتماء عظيمةٌ أنت.. والقرآن ذكرك.. والعالم يشهد على صدقك.. أنتِ الوفاء.. أنت العروبة.. أنت المتنفس.. أنت الأم الطيبة، حاول الجميع تقديمك كدولةٍ فقيرةً من المال! لكن أثبت إنك غنيّة بالأفعال.. وليس بالقيل والقيل، بقيت على العهد ثابتة الخطوة صلبة الإرادة! لم تبعينا.. ولم تقبضي ثمن بيعنا.. بل خطوتك جريئة للتاريخ”.

وتابع خليل أبو إلياس حديثه عن مصر: "أعدتم هيكلية بناء العروبة من جديد! أهلًا وسهلًا بالأولاد من العرب.. عودتهم لأحضان والدتهم نحبك يا مصر.. نحبك يا مصر.. نحبك يا مصر.. أردتُ الذهاب إلى النوم.. وجدت الأطفال فوق رأسي يريدون الفرحة معي ومنهم من يريد الحلوى كالهدنة الماضية، أقسم بالله سنفرح معًا اليوم بأكلمه الأطفال لا يصدقون انفسهم.. مصر قولًا وفعل.. بدء الآن تحرك الشاحنات الإغاثية إلى قطاع غـزة".



أما المحلل السياسي الفلسطيني فايز أبو شمالة: "الكرة الأرضية كلها لا تتسع لفرحتنا نحن أهل غزة.. وكل مناديل الأرض لا تمسح دمعتنا نحن أهل غزة فبعد 735 يومًا من حرب الإبادة الجماعية تم التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار، وصفقة تبادل أسرى. صفقة تبادل أسرى، وفق مشيئة المقاومة، وليس وفق شروط العدو الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وبندقيتنا مشرعة، دون خضوع أو خنوع. ولله الحمد من قبل ومن بعد".

المفاوضات لم تحسم إلا في مصر

وقال محمود جمال، مراقب الشئون الجيوسياسية والعسكرية: "من مصر.. من أرض سيناء تحديدًا.. تم التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب الدامية في قطاع غزة التي استمرت لأكثر من عامين. لم تحسم المفاوضات إلا عندما انعقدت على أرض مصر، ولم تدر عملية التفاوض بذلك القدر من الاحترافية إلا حين تولت مصر زمام الأمور. لم تجتمع كافة الفصائل الفلسطينية- دون استثناء أو تمييز- في مكان واحد سوى في مصر، وهذه المرة كان تواجدهم على مسافة ليست بعيدة عن إسرائيل، في مدينة شرم الشيخ المصرية، وفي نفس التوقيت والمكان الذي تواجد فيه الوفد الإسرائيلي.. لم يكن هؤلاء آمنين في أي دولة أخرى بالمنطقة، سواء كانت قطر أو إيران، وهذا لا ينبع إلا من مكانة مصر وقدرتها.. ولا شك أن للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس دونالد ترامب، دورًا محوريًا في هذا الاتفاق، غير أن العقبات التي حالت دون التوصل إليه قبل أسبوع لم تذلل إلا في مصر، وبفضل جهود مصرية مضنية ومخلصة".

اجتماع الفصائل الفلسطينية في شرم الشيخ،فيتو

وعلق البلوجر الليبي محمد سالم قائلًا: "تذكروا فقط أن الاتفاق تم توقيعه في مصر التي اتهموها بالتآمر على غزة وتظاهروا ضد سفارتها في تل أبيب..".

وقالت البلوجر السعودية العنود: "تذكروا جيدا أن الاتفاق تم توقيعه في التي اتهموها الخونة بالتآمر على غزة وتظاهروا ضد سفارتها في تل أبيب شكرا مصر شكرا يا أم الدنيا وكل الذين بذلوا الجهود لوقف الإبادة بغزة".

اجتماع شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في غزة، فيتو

وعلقت البلوجر فاطمة الزهراء عباس، فقالت: "إرادة مصر تنتصر.. الوسطاء يعلنون التوصل لاتفاق على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الاتفاق يؤدي إلي وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين والأسري ودخول المساعدات وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا، الوسطاء يؤكدون أن الاتفاق قيد الصياغة النهائية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.