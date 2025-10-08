الأربعاء 08 أكتوبر 2025
خارج الحدود

انطلاق الجلسات المسائية للقاءات غزة في شرم الشيخ وسط أجواء إيجابية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الجلسات المسائية الخاصة بلقاءات غزة ستنطلق بعد قليل في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة وفود من الفصائل الفلسطينية وعدد من الوسطاء الإقليميين والدوليين، لمواصلة النقاش حول الترتيبات النهائية للاتفاق المرتقب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

انضمام حركة الجهاد ومشاركة فاعلة من حماس

وأشارت القناة إلى أن حركة الجهاد الإسلامي ستنضم إلى اللقاءات في شرم الشيخ خلال هذه الجولة، في حين أبدت حركة حماس مرونة كبيرة خلال جلسات اليوم، بما يعزز فرص التوصل إلى تفاهمات شاملة حول البنود المطروحة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن الوفد الحمساوي قدّم مقترحات بناءة وركز على القضايا الإنسانية وضمانات تنفيذ الاتفاق على الأرض.

مطالب بضمانات أمنية ومنع تكرار العدوان

وأوضحت المصادر أن حماس طالبت بضمانات أمنية واضحة تضمن عدم استئناف العدوان على غزة مجددًا بعد توقيع الاتفاق، مشددة على ضرورة وجود آلية مراقبة دولية تتابع تنفيذ الالتزامات من الجانبين.

مناقشة المساعدات الإنسانية وآليات الإغاثة

كما ناقش المشاركون آلية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وآمن، مع التركيز على تسهيل حركة الإمدادات الغذائية والطبية والوقود، وإعادة تشغيل المعابر الحيوية تحت إشراف مشترك.

أجواء إيجابية وتفاؤل حذر

وأكدت القاهرة الإخبارية أن أجواء اللقاءات في شرم الشيخ تسودها روح إيجابية وتقدّم ملموس في النقاط الخلافية، وسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الساعات أو الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعلان رسمي برعاية مصرية ودعم دولي.

