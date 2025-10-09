الخميس 09 أكتوبر 2025
صحيفة إسبانية تشيد بدور مصر فى استضافة مفاوضات حماس وإسرائيل لإنهاء حرب غزة

مفاوضات حماس وإسرائيل
مفاوضات حماس وإسرائيل لإنهاء حرب غزة

سلطت صحيفة لا كونفدنثيال الإسبانية الضوء على الاتفاق بين إسرائيل وحماس الذى تبلور فى محادثات شرم الشيخ، مشيدة بدور مصر فى استضافة المفاوضات وتأمين قنوات التواصل بين الأطراف المعنية.

خطة السلام والتي تتضمن إطلاق سراح الرهائن

وأشارت الصحيفة إلى أن كل من إسرائيل وحركة حماس، أعلنتا التزامهما بالمرحلة الأولى من خطة السلام  التي تتضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وانسحاب تدريجى للجيش الإسرائيلي من مناطق قطاع غزة.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الخطوة تمثل "يومًا عظيمًا للعالم العربي والإسلامي، ولإسرائيل، ولكل الدول المجاورة، وكذلك للولايات المتحدة".

إنهاء الحرب فى غزة 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هذا الاتفاق يعتبر فرصة إنسانية ودبلوماسية لإنهاء الحرب فى غزة، لكن يوجد حذر حول نجاح فعالية آليات التنفيذ ومدة التهدئة وأيضا استمرارية الدعم.

وسيتم إحالة قائمة الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمصادقة عليها ومن ثم إعادتها إلى حركة حماس.

ونجحت جهود الوساطة المصرية بمشاركة قطر والولايات المتحدة وتركيا في التوصل لاتفاق حول آليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل، وذلك بعد مفاوضات جادة وماراثونية أسفرت عن التوصل لاتفاق مبدئي بوقف الحرب.

