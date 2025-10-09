الخميس 09 أكتوبر 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر توجيهات لجميع القوات بالاستعداد لأي سيناريو في غزة

أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، إلى كافة القوات في قطاع غزة بالاستعداد بقوة دفاعية قوية والتأهب لجميع السيناريوهات، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وأصدر زامير توجيهات إلى القوات العاملة في قطاع غزة بالاستعداد لقيادة عملية إعادة الرهائن الذين ستفرج عنهم حركة حماس بموجب الاتفاق، مضيفًا: "سيواصل الجيش العمل لتحقيق أهداف الحرب".

ورحَّب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد إعلان الوسطاء موافقة حماس وإسرائيل على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي: "يرحّب الجيش بالتوصل إلى اتفاق إعادة المختطفين"، مشيرًا إلى جاهزيته لكل سيناريو.

وأضاف في بيان عبر منصة "إكس": "خلال تقييم الوضع، أوعز رئيس الأركان الليلة لكافة القوات في الجبهة وفي العمق بالاستعداد بقوة دفاعية قوية، والتأهب لكل سيناريو".

وتابع: "انتشار القوات سيتم وفق توجيهات المستوى السياسي ومراحل الاتفاق، وسيتم بمسؤولية ومع الحفاظ على أمن الجنود".

