محافظات

استبعاد مدير مدرسة ومعلم بالقليوبية بعد واقعة التعدي على طالب

التحقيق في الواقعة
قرر الصياد عبد العزيز الزهوي، مدير إدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، استبعاد مدير إحدى المدارس ومعلمة من عملهما، على خلفية تعديهما بالضرب على أحد الطلاب داخل المدرسة.

وجاء قرار الاستبعاد عقب تحقيقات الإدارة في الواقعة، التي أثارت استياء أولياء الأمور، حيث شدد مدير الإدارة على أن أي تجاوز في حق الطلاب مرفوض تمامًا، مؤكدًا أن العملية التعليمية تقوم على الاحترام المتبادل بين المعلم والطالب.

كما وجّه الزهوي بضرورة متابعة سلوكيات العاملين داخل المدارس واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات أو تجاوزات، حفاظًا على كرامة الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة تسودها القيم التربوية والانضباط.

كانت إحدى المدارس التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، قد شهدت واقعة تعدي معلمة على طالب بالصف الخامس الابتدائي بالضرب، ما أسفر عن إصابته في أنحاء متفرقة من جسده.

وقالت جيهان ناصف ولية أمر الطالب: إنها فوجئت عقب انتهاء اليوم الدراسي بوجود آثار ضرب واضحة على جسد نجلها وأسفل عينه، مضيفة أنها توجهت إلى إدارة مدرسة طوخ بالقليوبية  لتقديم شكوى، إلا أنها فوجئت بعدم اتخاذ أي إجراء تجاه المعلمة المتهمة.

وأضافت ولية الأمر أن والد الطفل متوفى، متسائلة: "هل هذا هو حق اليتيم أن يُعتدى عليه بالضرب ولا يجد من ينصفه؟"

محافظة القليوبية إدارة طوخ التعليمية القليوبية معلم بالقليوبية

