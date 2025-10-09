لليوم الثاني، محكمة شمال بنها تتلقى أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات النواب

بدأت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين بمحكمة شمال بنها بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، والمستشار شفيق سعيد مساعد رئيس المحكمة، وأمانة ياسر جاد أمين عام المحكمة، يومها الثاني لاستقبال المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي بدأت أمس الأربعاء، في تمام التاسعة صباحا.

وأكد المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف ورئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية القليوبية، أن اللجنة المشكلة لتلقي طلبات المرشحين المحتملين لمجلس النواب بدأت في تلقي طلبات المرشحين بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة الخامسة مساء اليوم، في ثاني أيام تلقى الطلبات، وفقا للخطة الزمنية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت محكمة شمال بنها الابتدائية بمحافظة القليوبية، شهدت أمس الأربعاء، انطلاق أعمال اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025، إذ استقبلت اللجنة في يومها الأول 48 طلبًا للترشح من الراغبين في خوض السباق الانتخابي.

وشهد محيط المحكمة توافدًا مكثفًا من المرشحين المحتملين وسط إجراءات أمنية مشددة أشرفت عليها مديرية أمن القليوبية، حيث تم تخصيص مكان مجهز داخل المحكمة لتيسير استقبال وتلقي طلبات الترشح وسط تنظيم وانسيابية في الإجراءات.

وأكد المستشار خالد ممدوح خضر أنه تم اتخاذ إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان سير العمل بسهولة، لافتًا إلى أن من يرغب في الترشح عليه استيفاء جميع المستندات المطلوبة، والتي تشمل:

السيرة الذاتية موضحًا بها الخبرات العلمية والعملية

صحيفة الحالة الجنائية

بيان الحالة الحزبية أو المستقلة

إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا

إيصال سداد مبلغ التأمين وقدره 30 ألف جنيه بخزانة المحكمة

وفتح حساب بنكي أو بريدي مخصص للدعاية الانتخابية لدى البنك الأهلي أو بنك مصر أو البريد المصري.

وأشار المستشار خضر إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والنظام في استقبال طلبات المرشحين، تمهيدًا لإجراء انتخابات نزيهة تعكس إرادة الناخبين بمحافظة القليوبية.

